Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar

Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü yeniden ertelendi. NASA, astronotların eve dönüş tarihinin en erken 2 Temmuz olabileceğini açıkladı. Uzay istasyonunda 8 gün kalması planlanan astronotlar temmuz başında neredeyse bir ay uzayda mahsur kalmış olacak. Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirildi.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 1

EN ERKEN 2 TEMMUZ'DA DÖNEBİLİR

NASA cuma günü yaptığı açıklamada Boeing Starliner'ın önümüzdeki hafta için planlanan Dünya'ya dönüşünün tekrar ertelendiğini duyurdu.

Starliner, daha önce belirtilen hedef tarih olan 26 Haziran'dan yaklaşık bir hafta sonra, en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak.

Ekstra süre, Boeing ve NASA'ya, araçta ortaya çıkan çeşitli sorunları değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyacak. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 2

5 HAZİRAN'DA FIRLATILDI

Starliner'ın Mürettebat Uçuş Testi olarak bilinen görevi, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Uzay aracı, 5 Haziran'da fırlatıldı ve bir gün sonra yörüngedeki istasyona ulaştı.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 3

ART ARDA GELEN ARIZALAR

Ancak bu fırlatma tam anlamıyla sorunsuz olmadı. Starliner, 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinden beşinde sorun yaşadı. Bunlardan dördü sonunda tekrar aktive edildi.

Ayrıca ekip üyeleri Starliner'ın tahrik sisteminde beş küçük helyum sızıntısı fark etti. Bunlardan biri fırlatmadan önce tespit edildi ancak ciddi bir sorun olarak görülmedi.

Dördü ise, United Launch Alliance Atlas V adlı kapsülün roketinden fırlatılmasının ardından ortaya çıktı.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 4

2 KEZ ERTELENDİ

Starliner'ın başlangıçta uzay istasyonunda yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanmıştı.

Ancak 9 Haziran'da NASA ve Boeing, aracın kontrollerine daha fazla zaman tanımak için dönüş tarihinin en erken 18 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 5

ARIZALARA ÇÖZÜM ARANIYOR

Daha sonra 18 Haziran salı günü planlanan kalkış tarihi yeniden 26 Haziran'a kaydırıldı. Gerekçe benzerdi: Ekstra zaman, helyum sızıntılarının ve itici sorunlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacaktı.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 6

ELON MUSK RAKİP TANIMIYOR

SpaceX zaten bu tür uçuşları Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştiriyor; Elon Musk'ın şirketi sekizinci uzun süreli mürettebatlı görevinin ortasında.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 7

"ZAMAN SIKINTISI YOK"

NASA yetkilileri cuma günkü güncellemede, "İstasyonda bol miktarda kaynak bulunduğundan ve istasyonun programı Ağustos ortasına kadar nispeten müsait olduğundan mürettebatın istasyondan ayrılmak için zaman sıkıntısı yok" dedi.

Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 8
Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 9
Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 10
Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 11
Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar - 12
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