Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar

ART ARDA GELEN ARIZALAR

Ancak bu fırlatma tam anlamıyla sorunsuz olmadı. Starliner, 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinden beşinde sorun yaşadı. Bunlardan dördü sonunda tekrar aktive edildi.

Ayrıca ekip üyeleri Starliner'ın tahrik sisteminde beş küçük helyum sızıntısı fark etti. Bunlardan biri fırlatmadan önce tespit edildi ancak ciddi bir sorun olarak görülmedi.

Dördü ise, United Launch Alliance Atlas V adlı kapsülün roketinden fırlatılmasının ardından ortaya çıktı.