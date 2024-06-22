Boeing'de uzay skandalı: 8 günlüğüne gittiler, mahsur kaldılar
Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü yeniden ertelendi. NASA, astronotların eve dönüş tarihinin en erken 2 Temmuz olabileceğini açıkladı. Uzay istasyonunda 8 gün kalması planlanan astronotlar temmuz başında neredeyse bir ay uzayda mahsur kalmış olacak. Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirildi.
EN ERKEN 2 TEMMUZ'DA DÖNEBİLİR
NASA cuma günü yaptığı açıklamada Boeing Starliner'ın önümüzdeki hafta için planlanan Dünya'ya dönüşünün tekrar ertelendiğini duyurdu.
Starliner, daha önce belirtilen hedef tarih olan 26 Haziran'dan yaklaşık bir hafta sonra, en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak.
Ekstra süre, Boeing ve NASA'ya, araçta ortaya çıkan çeşitli sorunları değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyacak.