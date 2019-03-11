Boeing'den 737 MAX açıklaması (Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?)
ntv.com.tr
Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı geçtiğimiz hafta 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Boeing'in iki yıl önce piyasaya sürülen uçakları son altı ayda iki kere kaza yaptı. Boeing, son 5 ayda 2 Kez düşen 737 MAX uçaklarının yazılımını güncelliyor. Projede sona gelinmiş durumda.
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1Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının Pazar günü 157 kişinin hayatına mal olan kazası son altı ayda bu modelin ikinci kazası olarak kayıtlara geçti.
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2Ekim ayında Lion Air'e ait bir başka Boeing 737 de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.
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Boeing, son dönemde adı uçak kazaları ile gündeme gelen Boeing 737 Max tipi uçaklarının yazılımlarını güncelleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada projede sona yaklaşıldığı bilgisinin altı çizildi.
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BOEİNG 737 MAX NASIL BİR UÇAK?
Boeing'in MAX modeli, havacılık dünyasında başarıyla anılan ve iki motorlu 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
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Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.
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157 YOLCUSUYLA DÜŞEN BOEİNG 737 MAX'IN ÖZELLİKLERİ NELER?Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.
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HİSSELERİ DE ÇAKILDI
Kazanın ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.
İşte Boeing 737 MAX ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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8İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
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9Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
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10Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
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11Kanat açıklığı: 35.9 metre
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12Motorlar: LEAP-1B CFM International
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13Maksimum yolcu kapasitesi: 200
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14Yüksekliği: 12.3 metre
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15Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg