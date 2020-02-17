Boring Company Las Vegas tünelini bitirdi

Elon Musk 'ın "trafik beni çıldırtıyor" tweet'inin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti.
Musk şikayet etmekle kalmadı, harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı. Musk'ın yeraltı projesi önemli bir eşiği daha geride bıraktı.
Mashable'da yer alan habere göre, bu proje kapsamında Boring Company ismini verdiği bir şirket kuran Elon Musk, Las Vegas’da devam ettirdiği kazıyı tamamladı.
İkinci kazı çalışmalarının ne zaman başlayacağı henüz bilinmezken Boring Company, “Las Vegas Convention and Visitors Authority(LVCVA)” adlı Twitter hesabından attığı tweet ile projenin 2021 yılında başlamasının planlandığını duyurdu.
Projenin hedefi yerin altından saatte 4 bin 400 aracın seyahat etmesini sağlamak. Elon Musk'ın nihai hedefi ise Los Angeles ile Las Vegas'ı birbirine bağlamak.
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu. Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.