Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı

ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics’in geliştirdiği iki ayaklı insansı robot Atlas, daha önce sergilediği dans performansı ile gündeme gelmişti. İnsansı robot bu sefer de inşaat iskelesinde sergilediği hünerler ile dikkat çekti.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 1

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı "insansı robot" Atlas’ın yeteneklerini sergilediği anların videosu yayınlandı.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 2

Robotun test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesine çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görüldü.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 3

Daha sonra kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan robot, çantayı yukarıdaki işçiye ulaştırdı.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 4

Robotun tekrar aşağı inebilmek için iskelenin diğer tarafındaki kutuyu itip basamak yapması da dikkat çekti.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 5

Takla atabilen Atlas’ın dengesinin bozulmadığı, ağırlık taşırken zıplama ve dönme yeteneği dahil olmak üzere becerilerini etkili bir şekilde kullandığı görüldü.

Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 6
Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 7
Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 8
Boston Dynamics’in insansı robotu bu sefer de inşaat iskelesine çıktı - 9

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