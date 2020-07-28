Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak

ABD'li teknoloji firması Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, Ford için çalışmalara başlıyor.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 08:11

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 1

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek modeli Spot, otomotiv fabrikasında görev alacak. 

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 2

TechCrunch'ta yer alan habere göre, 2 adet Spot Ford'un fabrikasında göreve başlıyor. Aynı habere göre, Spot 5 farklı kamerayla donatılacak.  

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 3

Bu sayede lazer tarayıcılarla birlikte etrafı tanımlayabilen robotlar, aralıksız 3 mil hızla 2 saat hareket kabiliyetine sahip olacak. Robotlarca toplanan veriler de kullanılmak üzere depolanacak. 

 

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 4

Geçtiğimiz aylarda söz konusu modeli satışa sunan Boston Dynamics'in Spot için belirlediği fiyat ise 74 bin 500 dolar. 

 

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 5

Robot köpeğin kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor.  

Boston Dynamics'in robot köpeği fabrikada çalışacak - 6
Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot en son bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.

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