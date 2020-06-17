Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı

ABD'li teknoloji firması Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, satışa sunuluyor.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 07:44

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 1

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeği spot, tabiri caizse raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 

 

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 2

Şirket konu ile ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir yalnızca seçili bazı firmalarca kullanılabilen robotun genel satışına başlanacağını duyurdu. 

 

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 3

Aynı açıklamada robotun fiyatının 74 bin 500 dolar (yaklaşık 500 bin TL) olacağı bilgisine yer verildi. 

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 4

Robot köpeğin kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor. 

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 5

Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot en son bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.  

Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı - 6
Norveç'teki tesiste göreve başlayan spot üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörlerle gaz kaçaklarını tespit edip, operatörlere haber verebiliyor.

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