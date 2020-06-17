Boston Dynamics'in robot köpeği satışa çıkıyor! İşte fiyatı

ntv.com.tr 17.06.2020 - 07:44
Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeği spot, tabiri caizse raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Şirket konu ile ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir yalnızca seçili bazı firmalarca kullanılabilen robotun genel satışına başlanacağını duyurdu.
Aynı açıklamada robotun fiyatının 74 bin 500 dolar (yaklaşık 500 bin TL) olacağı bilgisine yer verildi.
Robot köpeğin kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor.
Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot en son bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.