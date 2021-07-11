Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere

Uzay turizminde söz sahibi olmak isteyen İngiliz iş insanı Richard Branson bugün yapılacak test uçuşunda bizzat yer alacak. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

NTV Haber 11.07.2021 - 12:01

Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 1
Her şey planlandığı gibi giderse uçuş Türkiye saatiyle 16'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başlayacak.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 2
Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapılacak.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 3
90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıkılacak. Bu,, şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş olacak.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 4
Test uçuşu başarıyla gerçekleşirse 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder ünvanı"nın da sahibi olacak.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 5
Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmi için şimdiye kadar 600 kişi rezervasyon yaptırdı.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 6
Uzay biletleri 250 bin dolardan başlıyor.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 7
Uzay turizmi yarışındaki bir başka önemli aktör ise Jeff Bezos ve sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 8
Bezos da 20 Temmuz'da Blue Origin ile ilk insanlı uzay yolculuğunu yapacak.
Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere - 9

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