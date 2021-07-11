Branson uzaya giden ilk milyarder olmak üzere

Uzay turizminde söz sahibi olmak isteyen İngiliz iş insanı Richard Branson bugün yapılacak test uçuşunda bizzat yer alacak. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

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NTV Haber 11.07.2021 - 12:01

Her şey planlandığı gibi giderse uçuş Türkiye saatiyle 16'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başlayacak.

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapılacak.

90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıkılacak. Bu,, şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş olacak.

Test uçuşu başarıyla gerçekleşirse 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder ünvanı"nın da sahibi olacak.

Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmi için şimdiye kadar 600 kişi rezervasyon yaptırdı.

Uzay biletleri 250 bin dolardan başlıyor.

Uzay turizmi yarışındaki bir başka önemli aktör ise Jeff Bezos ve sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin.

Bezos da 20 Temmuz'da Blue Origin ile ilk insanlı uzay yolculuğunu yapacak.