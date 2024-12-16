Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı!

İngiltere'nin Somerset bölgesindeki bir kuyuda ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık insan kemikleri, Bronz Çağı’nın barışçıl olduğu varsayımını sarsıyor. Katliam ve yamyamlık izleri taşıyan kalıntılar, dönemin karanlık bir yönünü gün yüzüne çıkardı.

Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı! - 1

Bronz Çağı, Britanya'da kültürel ve teknolojik değişimin yaşandığı bir dönemdi.

Ancak yeni bir araştırmaya göre, bu aynı zamanda yamyamlığın da yaşandığı bir dönemdi.

M.Ö. 2 bin 500 yılına ait insan kalıntıları üzerinde yapılan analizler, çok şiddetli bir olayda onlarca insanın öldürüldüğünü, kesildiğini ve tüketildiğini gösteriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı! - 2

Oxford Üniversitesi öncülüğündeki bir ekip, Somerset’in Charterhouse Warren köyünde bulunan 15 metre derinliğindeki kuyuda en az 37 kişiye ait kemikleri analiz etti. Kalıntılarda, sert darbeler sonucu ölüm, kasıtlı parçalama ve kısmi yamyamlık izleri bulundu.

Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı! - 3

"YİYECEK KITLIĞINDAN DOLAYI DEĞİL"

Bronz Çağı’nın genellikle barışçıl bir dönem olduğu düşünülse de, bu keşif bu algıyı derinden sarsıyor. Araştırmayı yöneten Profesör Rick Schulting, “Bu bulgular, dönemin sanıldığından çok daha şiddet dolu bir tablo sunduğunu gösteriyor” dedi.

Kemikler üzerinde yapılan analizler, kurbanların başlarına sert cisimlerle vurularak öldürüldüğünü, vücutlarının parçalandığını ve bir kısmının tüketildiğini ortaya koyuyor.

Kemiklerin arasında bulunan sığır kalıntıları ise bu yamyamlığın yiyecek kıtlığı nedeniyle değil, başka nedenlerle yapıldığını düşündürüyor.

Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı! - 4

Araştırmacılar, yamyamlığın düşmanları insanlıktan çıkarmak ve onları hayvanlarla eşitlemek amacıyla yapılmış olabileceğini öne sürüyor. İnsan kemiklerinin, sığır kemikleriyle karıştırılarak saklanması bu teoriyi destekliyor.

Araştırma, kurbanların bir çatışmada değil, ani bir saldırıyla gafil avlandığını ve katliamın organize bir düşman grubu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı! - 5

Schulting, “Charterhouse Warren, tarih öncesi Britanya’ya dair düşüncelerimizi tamamen değiştirecek bir bulgu. Bu olayın tek seferlik bir trajedi olmadığını ve geçmişin modern vahşetlerle kıyaslanabilecek şiddet içerebildiğini görmek, insan davranışının karanlık yönüne ışık tutuyor,” diye ekledi.

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