Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı!
İngiltere'nin Somerset bölgesindeki bir kuyuda ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık insan kemikleri, Bronz Çağı’nın barışçıl olduğu varsayımını sarsıyor. Katliam ve yamyamlık izleri taşıyan kalıntılar, dönemin karanlık bir yönünü gün yüzüne çıkardı.
Bronz Çağı, Britanya'da kültürel ve teknolojik değişimin yaşandığı bir dönemdi.
Ancak yeni bir araştırmaya göre, bu aynı zamanda yamyamlığın da yaşandığı bir dönemdi.
M.Ö. 2 bin 500 yılına ait insan kalıntıları üzerinde yapılan analizler, çok şiddetli bir olayda onlarca insanın öldürüldüğünü, kesildiğini ve tüketildiğini gösteriyor.