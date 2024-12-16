Bronz Çağı’nda Britanya: 4 bin 500 yıllık yamyamlık ve toplu katliamın izleri ortaya çıktı!

Bronz Çağı, Britanya'da kültürel ve teknolojik değişimin yaşandığı bir dönemdi.

Ancak yeni bir araştırmaya göre, bu aynı zamanda yamyamlığın da yaşandığı bir dönemdi.

M.Ö. 2 bin 500 yılına ait insan kalıntıları üzerinde yapılan analizler, çok şiddetli bir olayda onlarca insanın öldürüldüğünü, kesildiğini ve tüketildiğini gösteriyor.