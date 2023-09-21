Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 1

Yeni bir optik illüzyon, insanların görüntüde ilk olarak hangi hayvanı gördüğüne bağlı olarak onların ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. 

Söz konusu resim, bu hafta bir sosyal medya platformunda 450 binden fazla takipçisi olan Mia adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşımnda, görselde ilk önce hangi hayvanı gördüklerine bağlı olarak insanların içe dönük mü olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Bununla birklikte görselde, bir aslan ve zebralar bulunuyor.  Peki siz ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 2
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 3

Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 4

“Gizli daireler” içeren bir optik illüzyon sosyal medyada viral oldu. “Sandık İllüzyonu” adı verilen illüzyona sahip fotoğraf, ilk bakışta, özellikle eski binaların tavanları süsleyen gömme panelleri tasvir ediyor gibi görünüyor ve içerisinde daireleri algılayabilmek ilk bakışta neredeyse imkansız. 

Ancak, dikkatli bakıldığında görselde 16 dairenin olduğu görülüyor. Peki bunların nerede olduğunu 10 saniyenin altında tespit ederek, diğer insanlardan daha iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 5

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 6

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 7

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 8

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 9

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 10

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 11

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 12

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 13

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 14

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 15

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 16

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 17

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 18

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 19

Kayıp rakam hangisi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 20

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 21

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 22

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 23

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 24

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 25

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 26

Ekmek kızartma makinesini bulun

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 27

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 28

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 29

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 30

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 31

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 32

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 33

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 34

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 35

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 36

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 37

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 38

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 39

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 40

Resimdeki uğur böceği nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 41

Kutuların hangisinde para var?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 42

Kedinin sahibi kim?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 43

Avcıların aradığı geyik nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 44

Eksik parça hangisi?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 45

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 46

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 47

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 48

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 49

Bu resimdeki kalem nerede?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 50

Farklı görünen kediyi bulun

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 51

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 52

Hangisi diğerlerinden farklı?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 53

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 54

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 55

Farklı olan resmi bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 56

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 57

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 58

CEVAPLAR

Mia ilk olarak, fotoğrafta ilk önce zebraları gören kişilerin dışa dönük insanlar olduğunu belirterek,  "Eğer ilk olarak iki zebrayı gördüyseniz, sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız demektir.Başkalarının ne duymak istediğini her zaman biliyorsunuz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Ancak, daha derin sorunlar söz konusu olduğunda, yalnızca 'yakın arkadaşlarınıza ve ailenize' güvenmeyi seviyorsunuz.” dedi. 

Ardından Mia, aslanı ilk olarak  görmenin ne anlama geldiğini açıkladı:

 "Eğer resimde  ilk olarak aslanı gördüyseniz, arada bir arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, özünde daha çok içe dönüksünüz ve yalnız geçirdiğiniz zamana değer veriyorsunuz demektir. Başkalarına karşı sesinizi nadiren yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz.” dedi. 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 59
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 60

GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR

Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi. 

Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti.  Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi. 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 61
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 62

Hangi at diğerleri gib değil?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 63

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 64

CEVAPLAR

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 65

Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 66

iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 67

 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

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Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 69
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 70
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 71
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 72
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 73
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 74
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 75
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 76
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 77
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 78
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 79
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 80

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 81

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

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Resme bir de tersten bakın.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 83
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 84
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 85

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 86

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 87
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 88

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 89
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 90
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Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 92
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 93

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 94

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 95

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 96

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 97
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Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 99
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Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

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Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 102
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 103

11 ve 32

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 104

2 numara

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 105

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 106
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 107
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 108
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 109
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 110
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 111
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 112
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 113
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 114
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 115
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 116
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 117
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 118
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 119
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 120
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 121
Bu görsel size kim olduğunuzu söylüyor: Resimde ilk önce hangi hayvanı gördünüz? - 122
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