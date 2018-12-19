Bu insanlar yapay zeka eseri
2014 yılından bu yana yapay zeka üzerinde yoğun bir çalışma yürüten Nvidia, geliştirdiği yapay zekaya gerçekte var olmayan suratlar oluşturuyor.
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Yapay zeka oldukça hızlı bir şekilde hayatımızdaki yerini alıyor.
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Nvidia’nın geldiği nokta ise yapay zekanın yeteneklerini gözler önüne seriyor.
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Nvidia'nın geliştirdiği Yapay Zeka, gerçekte var olmayan yüzler oluşturuyor.
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Başka bir deyişle bu karelerde yer alan yüzlerin hiçbiri gerçek insan değil.
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Nvidia’nın geliştirmiş olduğu yapay zekanın yetenekleri yüzlerle de sınırlı değil.
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6Yapay zeka kediden otomobile kadar pek çok farklı nesneyi yoktan var edebiliyor.
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