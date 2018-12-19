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Bu insanlar yapay zeka eseri

2014 yılından bu yana yapay zeka üzerinde yoğun bir çalışma yürüten Nvidia, geliştirdiği yapay zekaya gerçekte var olmayan suratlar oluşturuyor.

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    Yapay zeka oldukça hızlı bir şekilde hayatımızdaki yerini alıyor. 

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    Nvidia’nın geldiği nokta ise yapay zekanın yeteneklerini gözler önüne seriyor. 

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    Nvidia'nın geliştirdiği Yapay Zeka, gerçekte var olmayan yüzler oluşturuyor. 

     

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    Başka bir deyişle bu karelerde yer alan yüzlerin hiçbiri gerçek insan değil. 

     

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    Nvidia’nın geliştirmiş olduğu yapay zekanın yetenekleri yüzlerle de sınırlı değil. 

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    Yapay zeka kediden otomobile kadar pek çok farklı nesneyi yoktan var edebiliyor.
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