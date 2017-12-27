Bu karedeki hayvanı görebildiniz mi? (Sadece 120 tane kaldı)
ntv.com.tr
Çevrenizdeki her şeyi fark edebildiğinize emin misiniz? Bazı objeler bulunduğu ortamda kendilerini gizlemeyi çok iyi başarır. Bakalım bu fotoğraflara gizlenmiş bütün hayvanları eksiksiz bulabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)
-
1
Rusya'da sadece 120 tane kaldığı düşünülen Amur leoparına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Rusya'dan gelen bu kare ile bu ender görülen türün ne kadar iyi kamufle olduğu da gözler önüne seriliyor.
-
2Bu fotoğrafın bir yerlerinde bir yılan gizli
-
3Fotoğraftaki kediyi bulabildiniz mi?
-
4Bir timsah sizi gözlüyor. Ama nerede?
-
5Yılanı fark edebildiniz mi?
-
6Burada da minik bir sincap var. Bulabilirseniz...
-
7Kurbağa nerede?
-
8Örümceği gördünüz mü?
-
9Bir kurbağa da burada gizli
-
10Kaç kere sıçramıştır bilemeyiz ama çekirgenin konduğu yerlerden biri de burası
-
11
İşte saklı hayvanlardan en irisi... Zürafa nerede?
CEVAPLAR
-
12
CEVAPLAR
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22