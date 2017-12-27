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Bu karedeki hayvanı görebildiniz mi? (Sadece 120 tane kaldı)

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Çevrenizdeki her şeyi fark edebildiğinize emin misiniz? Bazı objeler bulunduğu ortamda kendilerini gizlemeyi çok iyi başarır. Bakalım bu fotoğraflara gizlenmiş bütün hayvanları eksiksiz bulabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)

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    Rusya'da sadece 120 tane kaldığı düşünülen Amur leoparına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Rusya'dan gelen bu kare ile bu ender görülen türün ne kadar iyi kamufle olduğu da gözler önüne seriliyor. 

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    Bu fotoğrafın bir yerlerinde bir yılan gizli
  • 3

    Fotoğraftaki kediyi bulabildiniz mi?
  • 4

    Bir timsah sizi gözlüyor. Ama nerede?
  • 5

    Yılanı fark edebildiniz mi?
  • 6

    Burada da minik bir sincap var. Bulabilirseniz...
  • 7

    Kurbağa nerede?
  • 8

    Örümceği gördünüz mü?
  • 9

    Bir kurbağa da burada gizli
  • 10

    Kaç kere sıçramıştır bilemeyiz ama çekirgenin konduğu yerlerden biri de burası
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    İşte saklı hayvanlardan en irisi... Zürafa nerede?

    CEVAPLAR

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    CEVAPLAR

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