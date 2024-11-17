Bu kez ChatGPT kazandı: Şiirleri Shakespeare’i geride bıraktı
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka destekli dil modeli ChatGPT’nin tarafından yazılan şiirlerin, edebiyat alanında uzmanlığı olmayan insanlar tarafından William Shakespeare ve Emily Dickinson gibi şairlerin eserlerine tercih edildiğini ortaya koydu.
Yapay zekanın sanattaki rolü her geçen gün tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma, ChatGPT'nin yazdığı şiirlerin bazı okurlar tarafından edebiyat tarihinin dev isimlerine tercih edildiğini ortaya koydu.