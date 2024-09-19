Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

Teknolojinin hızlı gelişimi ve otomasyonun yükselişiyle birlikte, geçtiğimiz dönemde popüler olan bazı meslekler 2030 yılına kadar tarih olabilir. Yapay zeka ve dijital dönüşümün etkisiyle bu meslekler yerini artık yeni iş kollarına yavaş yavaş bırakıyor. İş dünyasında yaşanan dönüşümle birlikte, önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler belli oldu.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 1

Teknolojinin baş döndürücü hızı, yapay zeka ve otomasyonun hayatımıza daha fazla girmesiyle iş dünyasında büyük değişiklikler yaşanıyor. Birçok sektörde rutin işler dijital araçlar tarafından devralınırken, bazı meslekler ise tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 2

Özellikle 2030 yılına kadar birçok iş kolu, yerini yeni nesil teknolojilere bırakabilir. Bu değişimle birlikte hangi mesleklerin gelecekte var olamayacağını öğrenmek, kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, önümüzdeki 10 yıl içinde kaybolma riski en yüksek olan meslekler neler?

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 3

UZMANLARA GÖRE 10 YIL İÇİN BİRÇOK MESLEK BİTECEK

Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle gerçekleştirilecek.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 4

Önümüzdeki dönemde, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen meslekler önem kazanırken, geçmiş dönemde ise popüler olan bazı meslekler tarihten adeta silinecek.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 5

BU MESLEKLER İLERDE PARLAYACAK

Dijital dönüşüm ve teknolojinin hızlı ilerleyişi, meslek seçiminde çağın gereksinimlerini ve iş dünyasındaki değişim dinamiklerini göz önünde bulundurmayı zorunlu hale kılmaya başladı.

Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl için bu meslek grupları parlayacak;

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 6

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Yapay zeka teknolojileri, sağlık, bankacılık ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılmaya başladı. Bu alanda çalışan mühendislerin matematik, yazılım ve büyük veri teknolojileri konularında uzmanlaşması gerekiyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 7

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

Robotlar, üretim hatlarından sağlık sektörüne kadar birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Robotik mühendisleri, robotların görevlerini tanımlayarak, gerekli yazılım ve algoritmaları geliştiriyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 8

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Dijital platformların artmasıyla birlikte siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç hızla artıyor. Bu alanda çalışmak isteyenlerin bilgisayar teknolojileri, yazılım ve matematik bilgisine sahip olması önemli.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 9

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ

Yazılım ve uygulama geliştiricileri, şirketlerin teknolojiye entegre çözümler üretmesine yardımcı oluyor. Bu alanda başarılı olmak için programlama dillerine hakim olmak ve problem çözme becerisine sahip olmak gerekiyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 10

OYUN GELİŞTİRİCİLİĞİ

Oyun sektörü, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Oyun geliştiricilerinin yazılım dillerine ve tasarım becerilerine hakim olması bekleniyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 11

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI

Dijital pazarlama, teknolojinin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bir alan haline geldi. Dijital trendleri takip etmek ve sosyal medya platformlarına hakim olmak bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kritik.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 12

2030 YILINDAN SONRA YOK OLMASI BEKLENEN MESLEKLER

Yapay zekanın gelişimi ve otomasyonun yükselişi sonrasında, 2030 yılından sonra bazı meslekler grupları yerini artık yeni dönem teknolojiye bırakacak.

2030 yılından sonra bu mesleklerin tarihten silineceği öngörülüyor;

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 13

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

Online rezervasyon siteleri sayesinde seyahat danışmanlarına olan ihtiyaç azalıyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 14

KASİYERLİK

Temassız ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyerlerin yerini almaya başladı.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 15

FAST FOOD ÇALIŞANLARI

Otomasyon teknolojileri fast food sektöründe yaygınlaşıyor ve işgücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 16

POSTACILIK

Elektronik posta ve dijital fatura sistemlerinin yaygınlaşmasıyla geleneksel postacılık işlevini yitiriyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 17

BANKA ÇALIŞANI

Online bankacılık hizmetleri yerel şubelerin sayısını azaltırken, bankacılık sektöründe çalışan sayısının da düşeceği öngörülüyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 18

TEKSTİL İŞÇİLİĞİ

Üretim süreçlerinin otomasyonu tekstil işçilerinin sayısını azaltıyor.

Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu - 19

MATBAA OPERATÖRLÜĞÜ

Dijital medyanın yükselişi, basılı yayınların azalmasına ve matbaa operatörlerine olan talebin düşmesine yol açıyor.

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