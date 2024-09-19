Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ

Yazılım ve uygulama geliştiricileri, şirketlerin teknolojiye entegre çözümler üretmesine yardımcı oluyor. Bu alanda başarılı olmak için programlama dillerine hakim olmak ve problem çözme becerisine sahip olmak gerekiyor.