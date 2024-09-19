Bu meslekler 10 yıl içinde tarih olacak! 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
Teknolojinin hızlı gelişimi ve otomasyonun yükselişiyle birlikte, geçtiğimiz dönemde popüler olan bazı meslekler 2030 yılına kadar tarih olabilir. Yapay zeka ve dijital dönüşümün etkisiyle bu meslekler yerini artık yeni iş kollarına yavaş yavaş bırakıyor. İş dünyasında yaşanan dönüşümle birlikte, önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler belli oldu.
Teknolojinin baş döndürücü hızı, yapay zeka ve otomasyonun hayatımıza daha fazla girmesiyle iş dünyasında büyük değişiklikler yaşanıyor. Birçok sektörde rutin işler dijital araçlar tarafından devralınırken, bazı meslekler ise tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.