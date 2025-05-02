Bu özelliği hemen kapatın: Güvenlik açığı, tehlike devam ediyor
Apple'ın AirPlay protokolünde ve yazılım geliştirme kitinde bulunan ve bir giriş noktası görevi görerek ağdaki diğer cihazlara bulaşmak için bir dizi güvenlik açığı ortaya çıkarıldı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Oligo Security ekibi, Apple cihazlarının kablosuz bağlantı özelliği olan AirPlay’de kritik güvenlik açıkları keşfetti. Araştırmalara göre, söz konusu açıklar sayesinde bilgisayar korsanları, aynı Wi-Fi ağına bağlı tüm cihazlara sızabiliyor.
AirPlay sisteminde toplam 23 güvenlik açığı tespit eden ekip, bu açıkların bazılarını “son derece tehlikeli” olarak nitelendirdi. İki büyük açık, saldırganların iPhone cihazlarını kötü amaçlı yazılımlar dağıtmak için bir araç haline getirmesine ve aynı ağdaki diğer cihazlara yayılmasına imkân tanıyor. Oligo, bu tehditlere “AirBorne” adını verdi. Adın ilhamı, saldırıların kablosuz olarak yayılması ve cihazlar arasında hızla bulaşabilmesi.