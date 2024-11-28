Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik!

MÜZİĞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

Müzik endüstrisinde de benzer endişeler dile getiriliyor. Yapay zeka araçlarının telif hakkı ihlalleri yaratabileceği ve sanatçılarının izinsiz olarak kopyalanabileceği yönündeki kaygılar, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından dile getirilmişti.

Ancak tüm bu olumsuz tepkilere rağmen, bazı sanatçılar yapay zekanın müziği yeniden şekillendirdiğini ve yeni yaratıcı olanaklar sunduğunu savunuyor.