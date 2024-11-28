Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik!

Teknoloji devi Nvidia, geliştirdiği yeni yapay zeka modeli Fugatto ile ses üretiminde devrim yaratmayı hedefliyor. Fugatto, kullanıcılara sadece metin komutlarıyla müzik, ses düazenlemeleri yapabilme imkanı sunarak müzik ve ses teknolojisinde sınırları zorluyor.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia geliştirdiği teknoloji ile daha önce hiç duyulmamış sesler yaratabildiğini iddia ettikleri bir yapay zeka ses üreticisi geliştirdi.

TANITIM VİDEOSU

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 2

"SES İÇİN İSVİÇRE ÇAKISI"

Nvidia’dan Richard Kerris, Fugatto adlı yeni üretken yapay zeka modeli hakkında konuştu. 

Fugatto’nun sadece geleneksel sesler üretmekle kalmayıp, tamamen yeni sesler yaratma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Bu modelin “ses için İsviçre çakısı” olarak tasarlandığını belirten Kerris, kullanıcıların bir trompeti havlatmaktan bir saksafonu miyavlatmaya kadar geniş bir yelpazede sesler üretebileceğini söyledi.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 3

Fugatto’nun sunduğu özellikler, müzik ve ses dünyasında birçok yeniliği mümkün kılıyor.

Bir tanıtım videosunda, modelin komutlara dayanarak benzersiz bir ses örneği oluşturması gösterildi. Örneğin, “Derin, gümbürtülü bas vuruşları ve kesintili, yüksek perdeli dijital cıvıltılar, devasa, bilinçli bir makinenin uyanırken çıkardığı sesler gibi” şeklinde verilen komutla sıradışı bir ses tasarlandı.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 4

SES SANATÇILARI ENDİŞELİ

Fugatto'nun geliştirilmesi bir yıl sürdü ve milyonlarca ses örneğiyle eğitildi. Ancak, yapay zekanın hızlı ilerlemesi, yaratıcı endüstrilerde çalışan birçok kişiyi endişelendiriyor.

Avustralya Seslendirme Sanatçıları Derneği, yapay zeka destekli alternatiflerin artışıyla birlikte, seslendirme sanatçılarının iş kaybı riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 5

MÜZİĞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

Müzik endüstrisinde de benzer endişeler dile getiriliyor. Yapay zeka araçlarının telif hakkı ihlalleri yaratabileceği ve sanatçılarının izinsiz olarak kopyalanabileceği yönündeki kaygılar, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından dile getirilmişti.

Ancak tüm bu olumsuz tepkilere rağmen, bazı sanatçılar yapay zekanın müziği yeniden şekillendirdiğini ve yeni yaratıcı olanaklar sunduğunu savunuyor.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 6

Nvidia'nın yeni girişimleri destekleme programı Inception bünyesindeki prodüktör ve söz yazarı Ido Zmishlany, Fugatto'yu tanıtan isimlerden biri olarak, yapay zekanın müzik üretiminde bir devrim yarattığını belirtiyor.

Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik! - 7

"MÜZİĞİN TARİHİ TEKNOLOJİNİN TARİHİDİR"

Zmishlany, “Müziğin tarihi aynı zamanda teknolojinin tarihidir. Elektronik gitar dünyaya Rock 'n Roll'u getirdi. Sampler ortaya çıktığında hip-hop doğdu. Yapay zekayla müziğin bir sonraki bölümünü yazıyoruz” diyerek yapay zekanın müziğe olan katkılarından heyecan duyduğunu ifade etti.

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