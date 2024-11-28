Bu sesi daha önce kimse duymadı: Yapay zekadan devrim niteliğinde özellik!
Teknoloji devi Nvidia, geliştirdiği yeni yapay zeka modeli Fugatto ile ses üretiminde devrim yaratmayı hedefliyor. Fugatto, kullanıcılara sadece metin komutlarıyla müzik, ses düazenlemeleri yapabilme imkanı sunarak müzik ve ses teknolojisinde sınırları zorluyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia geliştirdiği teknoloji ile daha önce hiç duyulmamış sesler yaratabildiğini iddia ettikleri bir yapay zeka ses üreticisi geliştirdi.