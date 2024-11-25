Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar!

NASA, Ay'da kullanılan malzemeler ve atıklar için geri dönüşüm yarışması başlattı. "LunaRecycle Challenge" isimli yarışma kapsamında, astronotların atıklarını kullanışlı ürünlere dönüştürebilecek yenilikçi çözümler aranıyor. Yarışmanın tamamında NASA 3 milyon dolarlık ödül dağıtacak. İşte ayrıntılar...

Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar! - 1

3 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU

Bilim insanları, Ay’a yarım kilo malzeme götürüp geri getirmenin maliyetinin yaklaşık 100.000 dolar olduğunu tahmin ediyor.

Bu yüksek maliyetten dolayı astronotların malzemelerini daha verimli kullanması gerekiyor. 

NASA ise bu sorunu çözmek için "LunaRecycle Challenge" adlı bir yarışma başlattı ve 3 milyon dolarlık ödül havuzu sunuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar! - 2

AY'DA KULLANILAN ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Yarışmanın amacı, Ay’da kullanılan malzemeleri ve atıkları yeniden dönüştürerek kullanılabilir ürünlere dönüştürmek.

NASA, özellikle "gazsız, biyolojik olmayan ve metabolik olmayan" katı atıkların (ambalajlar, kumaşlar, yapısal malzemeler) geri dönüştürülmesine odaklanıyor.

Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar! - 3

YARIŞMA AŞAMALARI

1. AŞAMA: 

1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olacak.

Katılımcılar iki farklı kategoride yarışacak:

Dijital İkiz (Digital Twin): Gerçek dünyadan veri içeren teknolojilerin sanal simülasyonları.

Prototip Üretimi (Prototype Build): Atık geri dönüşümü için detaylı tasarımlar ve prototipler geliştirilmesi.

2. AŞAMA:

Başarılı katılımcılar için toplam 2 milyon dolarlık ödül sunacak ve 1. aşamada ümit vadeden projeler üzerine kurulacak.

Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar! - 4

KATILIM VE ÖDÜLLER

Birinci aşamada, her iki kategoride toplam 16 katılımcıya ödül verilecek. En iyi 8 proje, "Dijital İkiz" kategorisinde 50.000 dolar, "Prototip Üretimi" kategorisinde ise 75.000 dolar kazanabilir.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Birinci aşama başvuruları 25 Kasım Pazartesi, ikinci aşama başvuruları ise 2 Aralık Pazartesi günü açılacak.

Başvurular LunaRecycle Challenge'ın internet sitesinden yapılacak.

Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar! - 5

DÜNYA'DA DA KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

NASA, bu yarışmanın, sadece Ay’da değil, Dünya’da da kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

Başarılı projelerin, Mars’a yapılacak uzun süreli ve daha uygun maliyetli yolculuklarda da fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

NASA’nın "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" ilkesi, artık sadece Dünya için değil, uzay görevleri için de evrensel bir model haline geliyor. 

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