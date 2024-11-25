Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar!

DÜNYA'DA DA KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

NASA, bu yarışmanın, sadece Ay’da değil, Dünya’da da kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

Başarılı projelerin, Mars’a yapılacak uzun süreli ve daha uygun maliyetli yolculuklarda da fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

NASA’nın "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" ilkesi, artık sadece Dünya için değil, uzay görevleri için de evrensel bir model haline geliyor.