Bu sorunu çözene NASA'dan 3 milyon dolar!
NASA, Ay'da kullanılan malzemeler ve atıklar için geri dönüşüm yarışması başlattı. "LunaRecycle Challenge" isimli yarışma kapsamında, astronotların atıklarını kullanışlı ürünlere dönüştürebilecek yenilikçi çözümler aranıyor. Yarışmanın tamamında NASA 3 milyon dolarlık ödül dağıtacak. İşte ayrıntılar...
3 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU
Bilim insanları, Ay’a yarım kilo malzeme götürüp geri getirmenin maliyetinin yaklaşık 100.000 dolar olduğunu tahmin ediyor.
Bu yüksek maliyetten dolayı astronotların malzemelerini daha verimli kullanması gerekiyor.
NASA ise bu sorunu çözmek için "LunaRecycle Challenge" adlı bir yarışma başlattı ve 3 milyon dolarlık ödül havuzu sunuyor.