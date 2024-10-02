Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları
Bu ay gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir ay olacak. Halkalı güneş tutulması, süper ay ve çok sayıda meteor yağmuru. İşte Ekim ayında gözlemlenecek astronomik olaylar.
2 EKİM HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden geçerken tam olarak örtmemesi sonucu Güneş'in etrafında bir halka şeklinde görünmesidir. Bu durum, Ay'ın Dünya'dan uzak olduğu zamanlarda gerçekleşir.
2 Ekim 2024'teki halkalı güneş tutulması Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika'nın üzerinden görülebilecek. Kuzey Amerika'da görülemeyecek, ancak Hawaii kısmi tutulma olarak görebilecek.
Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.