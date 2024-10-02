Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları

21 EKİM-ORİONİD METEOR YAĞMURU

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında, özellikle 21-22 Ekim tarihlerinde en yoğun olarak gözlemlenir. Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından oluşur ve saatte ortalama 10-20 meteora kadar çıkabilir.

Orionid meteorları, genellikle hızlıdır ve gökyüzünde uzun, parlak izler bırakabilirler. Gözlem için en iyi zaman, gece geç saatlerdir; karanlık ve açık bir alan tercih edilmelidir. Bu meteor yağmuru, Orion takımyıldızından kaynaklandığı için bu isimle anılır.