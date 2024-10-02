Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları

Bu ay gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir ay olacak. Halkalı güneş tutulması, süper ay ve çok sayıda meteor yağmuru. İşte Ekim ayında gözlemlenecek astronomik olaylar.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 1

2 EKİM HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden geçerken tam olarak örtmemesi sonucu Güneş'in etrafında bir halka şeklinde görünmesidir. Bu durum, Ay'ın Dünya'dan uzak olduğu zamanlarda gerçekleşir.

2 Ekim 2024'teki halkalı güneş tutulması Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika'nın üzerinden görülebilecek. Kuzey Amerika'da görülemeyecek, ancak Hawaii kısmi tutulma olarak görebilecek.

Kısmi tutulma 15:42 UTC'de başlarken, halkalı tutulma yaklaşık 16:50 UTC'de başlıyor. Maksimum noktası 18:45 UTC'de gerçekleşecek ve fenomen yaklaşık 21:47 UTC'de sona erecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 2

2 EKİM- YENİ AY

Yeni ay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş ışığının Ay'a yansımasının azalmasıdır. Bu dönemde Ay, tamamen karanlık görünür ve genellikle gökyüzünde gözlemlenemez.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 3

5 EKİM- AY VE VENÜS YAKIN GÖRÜNÜMDE

Ay'ın ve Venüs'ün gökyüzünde birbirine oldukça yakın yer aldığı zamanlarda meydana gelir. Özellikle akşam veya sabah saatlerinde gözlemlenebilir ve astronomik olaylar arasında dikkat çeken bir görüntü oluşturur. Bu tür olaylar, gökyüzü gözlemcileri için harika bir fırsat sağlar.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 4

8 EKİM- DRACONİDS METEOR YAĞMURU

Draconids meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında gerçekleşir ve özellikle 8-9 Ekim tarihlerinde en yoğun gözlemlenir. Bu meteor yağmuru, Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızından kaynaklanır. Draconids, genellikle düşük hızda meteorlar sunar ve bazen gökyüzünde aniden yoğunlaşan patlamalarla dikkat çeker.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 5

14 EKİM- AY VE SATÜRN KAVUŞUMU

Ay'ın gökyüzünde Satürn ile yakın bir konumda görünmesi anlamına gelir. Kavuşum sırasında Ay, Satürn'ün parlak ışığını yanına alarak, daha görkemli bir görüntü sunar. Astronomik olarak, bu durum gözlemciler için ilginçtir çünkü gezegen ve doğal uydusu arasındaki etkileşimleri daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, astroloji açısından da kavuşum, yeni başlangıçlar ve duygusal derinlikler ile ilişkilendirilebilir.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 6

17 EKİM-SÜPER AY

Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanlarda meydana gelir; bu durumda Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünür. Bu olay, Ay'ın eliptik yörüngesi nedeniyle gerçekleşir.

Bu tarihlere dikkat! Ekim ayında gerçekleşecek gök olayları - 7

21 EKİM-ORİONİD METEOR YAĞMURU

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında, özellikle 21-22 Ekim tarihlerinde en yoğun olarak gözlemlenir. Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından oluşur ve saatte ortalama 10-20 meteora kadar çıkabilir.

Orionid meteorları, genellikle hızlıdır ve gökyüzünde uzun, parlak izler bırakabilirler. Gözlem için en iyi zaman, gece geç saatlerdir; karanlık ve açık bir alan tercih edilmelidir. Bu meteor yağmuru, Orion takımyıldızından kaynaklandığı için bu isimle anılır.

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