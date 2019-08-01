Bu telefon sahibini avucunun içinden tanıyacak

Böylelikle, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir dokunuşla açmaları sağlanıyor. Aynı teknoloji, Z Kamera’nın yüz hatlarını ve özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için kızılötesi ışık ve 3B nokta bulutları kullanmasıyla da ortaya çıkıyor. Bu özelliği ile LG G8sThinQ, son derece hızlı ve doğru bir şekilde “Yüz Tanıma” sistemini devreye sokabiliyor. Z Kamerayı kullanan üçüncü bir özellik de, kullanıcıların ekrana dokunmadan çeşitli eylemler gerçekleştirmelerini sağlayan dokunmatik bir komut ara yüzü olan Air Motion.