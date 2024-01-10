Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları

Rise of the Ronin

Team Ninja , stüdyonun şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı oyunu olan, açık dünya aksiyon RPG'si olan en son ürünü Rise of the Ronin'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor .

Savaşın harap ettiği 19. yüzyıl Japonya'sında geçen oyun, Tokugawa Shogunate'nin baskıcı yönetiminin kaosunun ve Kara Gemilerin Batı'dan gelişini konu alıyor. Oyuncular, Japonya'nın kaderini ellerinde tutan, savaş, hastalık ve siyasi huzursuzluk arasında ilerleyen isimsiz bir savaşçı rolünü üstleniyorlar.



Platformlar: Playstation 5

Çıkış tarihi: 22 Mart