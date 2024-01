Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları

The Last of Us Part II Remastered

HBO'nun The Last of Us'ı uyarlamasından sonra Neil Druckmann'ın kıyamet sonrası evrenine daha fazla ilgi duyan hayranlar sürprizle karşı karşıya.

The Last of Us Part II'nin (2020) PlayStation 5 için özel olarak tasarlanmış, çeşitli geliştirmeler, özellikler ve yükseltmeler sunan yeniden düzenlenmiş bir sürümü artık mevcut.

Yerel 4K çıkışı gibi görsel ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra The Last of Us Part II Remastered , No Return adlı yeni, adrenalin dolu hayatta kalma modu sunuyor. Ek olarak oyuncular, geliştirme ekibinin önemli üyelerinin yorumlarıyla birlikte daha önce yayınlanmamış seviyeleri keşfedebilirler.

Platformlar: Playstation 5

Çıkış tarihi: 19 Ocak