Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları

Merakla beklenen Tekken 8 ve duygu dolu aksiyon-macera oyunu Neva da dahil olmak üzere 2024 yeni oyunların yılı olacak.

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 1

Geçtiğimiz yıl video oyunlarının çıkışları açısından verimli bir yıldı. 2024 yılı şimdiden geçen yılı yakalayacak ve hatta geçecek gibi görünüyor.

İşte  Fransız-Kanada yapımı bağımsız bir boyama oyunundan Nintendo'nun Mario vs. Donkey Kong yeniden yapımına kadar, bu yıl  piyasaya çıkacak  en heyecan verici oyunlar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 2

The Last of Us Part II  Remastered

HBO'nun The Last of Us'ı uyarlamasından sonra Neil Druckmann'ın kıyamet sonrası evrenine daha fazla ilgi duyan hayranlar sürprizle karşı karşıya.

The Last of Us Part II'nin (2020) PlayStation 5 için özel olarak tasarlanmış, çeşitli geliştirmeler, özellikler ve yükseltmeler sunan yeniden düzenlenmiş bir sürümü artık mevcut.

Yerel 4K çıkışı gibi görsel ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra The Last of Us Part II Remastered , No Return adlı yeni, adrenalin dolu hayatta kalma modu sunuyor. Ek olarak oyuncular, geliştirme ekibinin önemli üyelerinin yorumlarıyla birlikte daha önce yayınlanmamış seviyeleri keşfedebilirler.

Platformlar: Playstation 5
Çıkış tarihi: 19 Ocak

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 3

Tekken 8

Tekken destanı 1994 yılında ilk oyunuyla başladı ve şimdi 2024 yılında serinin hayranları 30. yıl dönümünü yeni bir oyunla kutluyor.

Bu ay piyasaya sürülecek olan Tekken 8 , Baba-oğul olan Kazuya Mishima ve Jin Kazama ikilisinin nihai hesaplaşmasını vaat ediyor. Oyun, 2024 oyun ödüllerini almaya hazırlanıyor ve yılın öne çıkan gişe rekorları kıran oyunlarından biri olacak gibi görünüyor.

Platformlar: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S
Çıkış tarihi: 26 Ocak

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 4

Mario vs. Donkey Kong

Nintendo Switch çok sevilen Game Boy Advance mücadelesi Mario vs. Donkey Kong'a yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor .

2004 yapımı bulmaca-platform klasiğinin bu nostaljik yeniden yapımında oyuncular bir kez daha Mini-Mario aksiyon figürlerini almak için engellerin üzerinden manevra yapma zorluğunu üstlenecekler.

Platformlar: Nintendo Switch
Çıkış tarihi: 16 Şubat

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 5

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Yeniden Doğuş Popüler oyunun yeniden yapım üçlemesinin ikinci bölümü olarak karşımıza çıkıyor.

Orijinal oyunun büyüleyici hikayesini modern grafiklerle  yeniden sunan bu seri, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.


Platformlar: Playstation 5
Çıkış tarihi: 29 Şubat

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 6

Alone ın the Dark

Killing Eve'deki suikastçıyı oynayan Jodie Comer ve Stranger Things dizisinde jim Hopper karekterini canlandıran David Harbour 1992 klasiği Alone ın the Dark'ın yeniden yapımında başrolleri üstlenmek için bir araya geldiler.

Pieces Interactive tarafından yaratılan hayatta kalma-korku oyunu, Emily Hartwood (Comer tarafından canlandırılıyor) ve özel dedektif Edward Carnby'nin (Harbour tarafından canlandırılıyor) bir gizemi araştırmak için zihinsel yorgunlara yönelik bir tesis olan Derceto Malikanesi'ne çıkacakları yolculuk etrafında dönecek.

Platformlar: PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S
Çıkış tarihi: 20 Mart

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 7

Harold Halibut

 "Yabancı bir okyanusa batmış şehir büyüklüğünde bir uzay gemisinde, dostluk ve yaşamı konu alan el yapımı bir anlatım oyunu."

Slow Bros tarafından geliştirilen oyunda oyuncular, oyunun baş kahramanı Harold'u, "ev"in gerçek anlamını bulmaya çalışırken, canlı bir retro-gelecek diyarında kontrol edecekler.  

Platformlar: PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S
Çıkış tarihi: 2024

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 8

Chasing the Unseen 

Video oyunlarında devasa, tuhaf yaratıkları kovalamayı kim sevmez?

Bağımsız stüdyo Strange Shift'in solo macera oyunu Chasing the Unseen, fantastik manzaraları keşfetmeniz, devasa yaratıklarla karşılaşmanız ve yürürken, tırmanırken ve paraşütle atlarken heyecan verici oyunun tadını çıkarmanızı hissettiren gerçeküstü bir dünya sunuyor.


Platformlar: PC
Çıkış tarihi: 7 Mart

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 9

Flock

Flock , "uçmanın ve arkadaşlarınızla sevimli uçan yaratıkları toplamanın keyfini" konu alan neşeli, çok oyunculu, ortak macera oyunu.

Platformlar: PC, Playstation ve Xbox Series X/S
Çıkış tarihi:  2024

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 10

Rise of the Ronin

Team Ninja , stüdyonun şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı oyunu olan, açık dünya aksiyon RPG'si olan en son ürünü Rise of the Ronin'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor .

Savaşın harap ettiği 19. yüzyıl Japonya'sında geçen oyun, Tokugawa Shogunate'nin baskıcı yönetiminin kaosunun ve Kara Gemilerin Batı'dan gelişini konu alıyor. Oyuncular, Japonya'nın kaderini ellerinde tutan, savaş, hastalık ve siyasi huzursuzluk arasında ilerleyen isimsiz bir savaşçı rolünü üstleniyorlar.


Platformlar: Playstation 5
Çıkış tarihi: 22 Mart

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 11

Lost Records: Bloom and Rage

Beğenilen Life is Strange'in yaratıcı beyinlerden Lost Records: Bloom and Rage, lise arkadaşları Swann, Nora, Autumn ve Kat'in büyülü yazını anlatan yepyeni bir yolculuk.

Platformlar: PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S
Çıkış tarihi: 2024 sonu

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 12

Neva

2018'in nefes kesen sanat oyunu Gris'in hayranları bir sürprizle karşı karşıya! Barselona'daki Nomada Studio'nun yetenekli yaratıcıları en son projeleri Neva'yı bu yıl yayınlamaya hazırlanıyor.

Duygu yüklü oyun, karanlık güçlerle travmatik bir karşılaşmanın ardından meraklı bir kurt yavrusuna bağlanan genç bir kadın olan Alba'nın büyülü aksiyon-macera hikayesini anlatıyor. 

Platformlar: PC, Playstation 5, Nintendo Switch ve Xbox Series X/S
Çıkış tarihi : 2024

Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları - 13

Eté

Été, Montreal'de bir maceraya atılan, yetişmekte olan bir ressamı anlatıyor. Heycanını içinize çektiğiniz rahatlatıcı bir Fransız-Kanada resim oyunudur.

Platformlar : PC
Çıkış tarihi: 2024 

DAHA FAZLA GÖSTER