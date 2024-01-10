Bu yıl çıkacak en iyi video oyunları neler? 2024'ün merakla beklenen oyunları
Merakla beklenen Tekken 8 ve duygu dolu aksiyon-macera oyunu Neva da dahil olmak üzere 2024 yeni oyunların yılı olacak.
Geçtiğimiz yıl video oyunlarının çıkışları açısından verimli bir yıldı. 2024 yılı şimdiden geçen yılı yakalayacak ve hatta geçecek gibi görünüyor.
İşte Fransız-Kanada yapımı bağımsız bir boyama oyunundan Nintendo'nun Mario vs. Donkey Kong yeniden yapımına kadar, bu yıl piyasaya çıkacak en heyecan verici oyunlar...