Bugün ve yarın gece gökyüzünde şölen var: Meteor yağacak
Meteor yağmurlarından en görkemli olanı Geminid Gök Taşı Yağmuru bugün ve yarın en yüksek sayıya ulaşarak saatte 120 gök taşı görülecebilecek. Gök taşlarının atmosfere giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak.
Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmurlarında, kuyruklu yıldızların kalıntılarının oluşturduğu gök taşlarının atmosfere giriş hızları, saniyede 35 kilometreden 70 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bazıları "ateş topu" olarak ifade ediliyor.