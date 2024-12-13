Bugün ve yarın gece gökyüzünde şölen var: Meteor yağacak

EN YOĞUN DÖNEM BUGÜN VE YARIN

Her yıl sekiz kez gerçekleşen gök taşı yağmuru olayının en yoğun ve en görkemlilerinden biri olan ve bu yıl 4 Aralık'ta başlayan Geminid Gök Taşı Yağmuru, 20 Aralık'a kadar sürecek. Bu önemli gök olayının en yoğun olduğu dönem ise 13-14 Aralık günleri olacak.



14 Aralık sabahı saatte ortalama 120 meteorun görülmesi bekleniyor.