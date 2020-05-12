Bulgaristan’da 45 bin yıllık insan kalıntılarına ulaşıldı: İnsanlığın Avrupa'daki en eski kanıtları

ntv.com.tr 12.05.2020 - 15:21
İlk olarak 1970'lerde keşfedilen ve kazılan, Bulgaristan’ın Dryanovo kentine üç kilometre (5 km) uzaklıkta bulunan Bacho Kiro mağarasında çalışan arkeologlar, modern insanların Avrupa'da şimdiye kadar bulunan ilk doğrudan kanıtlarını ortaya çıkardılar.
Bilim dünyası için dönüm noktası kabul edilen keşifte, ilk insanların 45 bin yıl önce Avrupa'ya ulaştığı ve ilk Avrupalıların Neandertallerle daha önce düşünülenden çok daha uzun süre birlikte yaşadığı ortaya konuldu.
The Times’a konuşan Max Planck Enstitüsü'nden evrim antropoloğu Jean-Jacques Hublin, “Şimdi ayaklarını doğu Avrupa'ya basan ilk modern insanlar ile kıtanın en batısında yaşayan son Neandertalin yok olması arasında yaklaşık 8 bin yıllık bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu, popülasyonlar arasında sadece biyolojik açıdan değil, aynı zamanda kültürel etkileşim için de yeterince uzun bir süre'” açıklamasını yaptı.
Fosilleşmiş insan kalıntılarının analizi mağara sakinlerinin Neandertallere benzer şekilde düzenli olarak bizon ve geyik avladığı, hayvan dişlerini moda aksesuarlarına dönüştürdüğünü ortaya koydu.
İki araştırmacı ekibi tarafından yapılan analizde mağarada çok sayıda kemik ve dişlerin bulunduğu ve bulguların proteinlerini taramak ve hangi hayvandan geldiğini ortaya çıkarmak için ayrıntılı laboratuvar incelemesine tabi tutulduğu belirtildi.
Alanda bulunan hayvan kemiklerinin avlanma ve yemek hazırlamak için kullanılan kesici araçlara dönüştürüldüğü açıklanarak, tesiste bulunan yüksek kaliteli çakmaktaşı ve bir kasap bıçağının bu durumu netleştirdiği bildirildi.