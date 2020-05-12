Bulgaristan’da 45 bin yıllık insan kalıntılarına ulaşıldı: İnsanlığın Avrupa'daki en eski kanıtları

Arkeologlar Bulgaristan’daki bir mağarada 45 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen insan kemikleri buldu. Yapılan keşifin Avrupa’da yaşayan modern insanlara dair bulunan en eski kanıtları ortaya çıkardığı ve Nandertallerle insanların düşünülenden çok daha uzun bir süre birlikte yaşadığı açıklandı. Bununla birlikte, mağarada bulunan kişisel süs eşyaları olarak kullanılan hayvan dişlerinin potansiyel bir eş bulmak için kullanıldığı aktarıldı.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 15:21

İlk olarak 1970'lerde keşfedilen ve kazılan, Bulgaristan’ın Dryanovo kentine üç kilometre (5 km) uzaklıkta bulunan Bacho Kiro mağarasında çalışan arkeologlar, modern insanların  Avrupa'da şimdiye kadar bulunan ilk doğrudan kanıtlarını ortaya çıkardılar.

BİLİM DÜNYASI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Bilim dünyası için dönüm noktası kabul edilen keşifte, ilk insanların  45 bin yıl önce Avrupa'ya ulaştığı ve ilk Avrupalıların Neandertallerle daha önce düşünülenden çok daha uzun süre birlikte yaşadığı ortaya konuldu.

İNSANLAR İLE NEANDERTALLER 8 BİN YIL BİRLİKTE YAŞADI

The Times’a konuşan Max Planck Enstitüsü'nden evrim antropoloğu Jean-Jacques Hublin, “Şimdi ayaklarını doğu Avrupa'ya basan ilk modern insanlar ile kıtanın en batısında yaşayan son Neandertalin yok olması arasında yaklaşık 8 bin yıllık bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu, popülasyonlar arasında sadece biyolojik açıdan değil, aynı zamanda kültürel etkileşim için de yeterince uzun bir süre'” açıklamasını yaptı.

Fosilleşmiş insan kalıntılarının analizi mağara sakinlerinin Neandertallere benzer şekilde düzenli olarak bizon ve geyik avladığı, hayvan dişlerini moda aksesuarlarına dönüştürdüğünü ortaya koydu.

İki araştırmacı ekibi tarafından yapılan analizde mağarada çok sayıda kemik ve dişlerin bulunduğu ve  bulguların proteinlerini taramak ve hangi hayvandan geldiğini ortaya çıkarmak için ayrıntılı laboratuvar incelemesine tabi tutulduğu belirtildi.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan sonuçlarda, bulunan kemiklerin bazılarının bizon, geyik ve diğer hayvanlara ait olduğu , diğerlerinin ise kesinlikle insanlara ait olduğu bildirildi.

Alanda bulunan hayvan kemiklerinin avlanma ve yemek hazırlamak için kullanılan kesici araçlara dönüştürüldüğü açıklanarak, tesiste bulunan yüksek kaliteli çakmaktaşı ve bir kasap bıçağının bu durumu netleştirdiği bildirildi.

 

 

 

SOSYAL STATÜ İÇİN AYI DÜŞLİ KOLYE

Öte yandan bilim insanları ayı dişlerinin kolye olarak kullandığını ve bunun antik insanlarda bir sosyal statü mesajı vermek ve eş bulmak  için takıldığını düşüdüklerini açıkladı.

AVRUPA'DAKİ MODERN İNSANLARIN BİLİNEN EN ESKİ KANITI

Bulgaristan'daki Bacho Kiro mağarasındaki son bulgular, Avrupa'da bilinen en eski modern insanın kalıntıları olarak kabul edildi. 

Bacho Kiro'nun yanı sıra, Romanya'daki Peştera cu Oase bölgesindeki  insan kalıntıları ise  bir sonraki en eski doğrudan kanıt olarak görülüyor. Buradaki insan kalıntılarının 41 bin yaşında olduğu düşünülüyor.

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