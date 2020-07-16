Burçlar değişti mi? NASA'dan açıklama

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.