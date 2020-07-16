Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama)

Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan ilginç bir açıklama geldi.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 17:06

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 1

Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi.  Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 2

"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 3

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 4

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 5
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...
Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 6

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 7

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 8

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 9

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 10

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 11

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 12

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 13

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 14

YAY: 17 Aralık-20 Ocak  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 15

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 16

KOVA: 16 Şubat-11 Mart  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 17

BALIK: 11 Mart-18 Nisan  

  

Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama) - 18
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

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