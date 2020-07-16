Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? (NASA'dan açıklama)

ntv.com.tr 16.07.2020 - 17:06
Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.
"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.
Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.
NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.
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