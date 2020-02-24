Burçların tarihleri değişti mi? İşte bilimin cevabı



Dünya’nın yörüngesel salınımı değiştiği için burçların tarihlerinin de değiştiği yönündeki iddialar yayınlanan bir makale ile bir kez daha gündemde.

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24.02.2020 - 07:37

Astroloji bilime dayalı olmasa da çoğu zaman bilimin merceği altına giriyor. ABD'li bilim insanı James Kaler'ın yayınlanan son makalesi ise "Burçların tarihi değişti mi?" tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.

Söz konusu makaleye göre astrolojinin insanlar için belirlediği burçlar doğru dahi olmayabilir. Zira Dünya’nın yalpalaması, burçların tarihlerinin binlerce yıl önceki gibi olmadığı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği.

linois Üniversitesi’nin Urbana-Champaign kampüsünde Astronomi bölümü emeritus profesörü James Kaler bu değişimin burçlar için belirlenen tarihleri de değiştirdiği iddiasında.

Astronomlar için değişim, her 50 yılda bir yenilenen koordinatları gökyüzünde bir şeyler bulmak için kullanmak anlamına geliyor.

Ancak Dünya’ya ait meselelerde takımyıldızlar aracılığıyla Güneş'in ilk belirtilen geçişini esas kabul eden astrologlar için değişiklik hiçbir zaman düzeltilmedi.

Independent'ta yer alan habere göre, Kaler, “Yaklaşık 2 bin yıl önce burç tarihleri doğruydu. 24 bin yıl sonra yine doğru olacaklar” dedi.

Makalesinde Kaler, “Bu yalpalama, Dünya’nın kendi etrafında döndüğü merkez çizgi olan ekseninin, 25 bin 800 yıl boyunca yavaş bir daire içinde sallanmasına neden oluyor. Bu hareket, burçların Dünya’dan görünüşünü değiştirerek takımyıldızlarının kabaca her bir insan ömrü için bir derece doğuya doğru kaydığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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