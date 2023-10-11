Bütçe dostu, yenilikçi ve sıradışı V29 suya ve toza meydan okuyor

vivo V29, laboratuvar testlerinden tam puan aldı

IP68 sertifikası, bugün amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda olmazsa olmaz bir özellik haline gelmiş olsa da herkesin amiral gemisi modellere sahip olması mümkün olmayabiliyor. vivo, orta segment akıllı telefonlara amiral gemisi özelliklerini getiren V29 modeli ile tüketicilere suya ve toza dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla belgelemiş güçlü ve kaliteli bir telefon sunuyor. Bu sertifikayı alabilmek için ciddi laboratuvar testlerinden geçen vivo V29 kullanıcılarına yağmur altında, spor yaparken, buharlı banyo ortamında, kumsalda, inşaat ve şantiye alanlarında bile gönül rahatlığı ile kullanım imkânı sunuyor. Kullanıcılar suya düşme veya üzerine sıvı dökülmesi gibi durumlardan etkilenmeden rahat ve sorunsuz çalışmaya devam edebilen V29’un gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile su altında sorunsuz ve güvenle fotoğraf ve video çekimleri bile yapabiliyor. Yağmur çamur dinlemeden cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen teknoloji tutkunları havuzda ya da yoğun yağmurda suyun vereceği zarar, trekking yaparken zorlu doğa koşullarında ya da şantiyede mesai sırasında da toz ve kir konusunda herhangi bir endişe duymadan kullanabiliyor.