Çağımızın tehlikesi: Dünya elektronik atıklarla dolu bir çöplüğe dönüşebilir!

2030'DA 2,5 MİLYON TONA ULAŞABİLİR

Araştırmalar, büyük dil modellerinin hızla gelişmesinin ve bu modellerin sürekli olarak güncellenmesinin, giderek daha fazla donanım ve çip ihtiyacı doğurduğunu ortaya koyuyor.

Bu durum, her yıl milyarlarca ton elektronik atık oluşumuna katkıda bulunabilir. Araştırmalara göre, Yapay zeka kaynaklı e-atık miktarı, 2030 itibarıyla yıllık 2,5 milyon tona ulaşabilir.