Çağımızın tehlikesi: Dünya elektronik atıklarla dolu bir çöplüğe dönüşebilir!
Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, yeni e-atık dalgasını tetikleyebilir. Araştırmalara göre, 2030’a kadar Yapay Zeka kaynaklı elektronik atıklar milyonlarca tona ulaşabilir, bilim insanları bu durumun çevresel sürdürülebilirlik için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.
YAPAY ZEKA GELİŞİRKEN E-ATIKLAR ARTIYOR
Yapay zeka uygulamaları, insan gibi konuşmalar yapma, içerik üretme ve görsel tasarım gibi yetenekleri hızla geliştirirken, bu teknolojilerin çevreye olumsuz etkileri göz ardı ediliyor.
Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, üretken yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle oluşan elektronik atıkların giderek arttığını ve bunun küresel çapta ciddi bir sorun haline gelebileceğini belirtiyor.