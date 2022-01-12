Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:55
Facebook, çeşitli halkla ilişkiler krizinden sonra Glassdoor'un yıllık “En İyi Çalışılacak Yerler” listesinde 36 sıra birden düştü.
Glasdoor, şirketler hakkında eski veya yeni çalışanlarının yorum yapabildiği bir internet platformu ve iş aramak için de kullanılabiliyor.
2007 yılında Tim Besse, Robert Hohman ve Rich Barton tarafından kurulan Glassdoor, 2018 yılında Japon şirketi Recruit Holding tarafından 1.2 milyar dolara satın alındı.
Eski bir çalışan tarafından yayınlanan bir dizi dahili belge ve şirkete karşı bir dizi duruşma kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılandı.
Bu gelişmelerin de etkisiyle Glassdoor'un yıllık “En İyi Çalışılacak Yerler” listesinde Facebook 11’inci sıradan 47’inci sıraya gerilerken listenin zirvesinde bir teknoloji şirketi yer aldı.
İşte çalışılabilecek en iyi 100 şirket:
#98
Malouf Companies
#99
RE/MAX
#100
Zoom Video Communications
#95
REI
#96
Cincinnati Children's Hospital
#97
Universal Studios
#92
Intel Corporation
#93
Costco Wholesale
#94
Pfizer
#89
Exact Sciences
#90
Scheels
#91
Procore Technologies
#86
Mayo Clinic
#87
Qualcomm
#88
Madewell
#83
Medtronic
#84
Vans
#85
VMware
#80
Wegmans Food Markets
#81
Cisco Systems
#82
Mars
#77
Randstad Sourceright
#78
Estée Lauder Companies
#79
NIH
#74
Roche
#75
Johnson & Johnson
#76
Workday
#71
Visa Inc.
#72
SailPoint Technologies
#73
Capital One
#68
Forrester
#69
CDW
#70
Databricks
#65
Coldwell Banker
#66
Viasat
#67
Atlassian
#62
Robins & Morton
#63
Slalom
#64
AMD
#59
Fidelity Investments
#60
Qualtrics
#61
First Republic Bank
#56
Apple
#57
Texas Instruments
#58
Momentum Solar
#53
Curriculum Associates
#54
Zillow
#55
eBay
#50
Southern California Edison
#51
Keller Williams
#52
Boston Scientific
#47
Meta
#48
Houston Methodist
#49
St. Jude Children's Research Hospital
#44
Silicon Valley Bank
#45
AppFolio
#46
Merck
#41
Red Hat
#42
SAP
#43
Zendesk
#38
Zscaler
#39
In-N-Out Burger
#40
Tanium
#35
Hilti North America
#36
Block
#37
Lawrence Livermore National Laboratory
#32
Trader Joe's
#33
H E B
#34
Booz Allen Hamilton
#29
Intuitive (Intuitive Surgical)
#30
Southwest Airlines
#31
Capital Group
#26
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
#27
DocuSign
#28
Microsoft
#23
ServiceNow
#24
Mountain America Credit Union
#25
Milwaukee Tool
#20
Rivian
#21
Autodesk
#22
MathWorks
#17
Akamai
#18
Delta Air Lines
#19
LinkedIn
#14
Twilio
#15
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
#16
Adobe
#11
Royal Caribbean Group
#12
NASA Jet Propulsion Laboratory
#13
Five9
#8
Veterans United Home Loans
#9
lululemon
#10
Salesforce
#5
Box
#6
Boston Consulting Group
#7
Google
#3
Bain & Company
#4
eXp Realty
#2
HubSpot
#1
NVIDIA
Liste ABD'deki şirketlerden oluşmaktadır.