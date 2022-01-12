Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti

Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:55

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 1

Facebook, çeşitli halkla ilişkiler krizinden sonra Glassdoor'un yıllık “En İyi Çalışılacak Yerler” listesinde 36 sıra birden düştü.

Glasdoor, şirketler hakkında eski veya yeni çalışanlarının yorum yapabildiği bir internet platformu ve iş aramak için de kullanılabiliyor.

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 2

2007 yılında Tim Besse, Robert Hohman ve Rich Barton tarafından kurulan Glassdoor, 2018 yılında Japon şirketi Recruit Holding tarafından 1.2 milyar dolara satın alındı.

Eski bir çalışan tarafından yayınlanan bir dizi dahili belge ve şirkete karşı bir dizi duruşma kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılandı.

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 3

Bu gelişmelerin de etkisiyle Glassdoor'un yıllık “En İyi Çalışılacak Yerler” listesinde Facebook 11’inci sıradan 47’inci sıraya gerilerken listenin zirvesinde bir teknoloji şirketi yer aldı.

İşte çalışılabilecek en iyi 100 şirket:
#98
Malouf Companies
#99
RE/MAX
#100
Zoom Video Communications

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 4

#95
REI
#96
Cincinnati Children's Hospital
#97
Universal Studios

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 5

#92
Intel Corporation
#93
Costco Wholesale
#94
Pfizer

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 6

#89
Exact Sciences
#90
Scheels
#91
Procore Technologies

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 7

#86
Mayo Clinic
#87
Qualcomm
#88
Madewell

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 8

#83
Medtronic
#84
Vans
#85
VMware

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 9

#80
Wegmans Food Markets
#81
Cisco Systems
#82
Mars

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 10

#77
Randstad Sourceright
#78
Estée Lauder Companies
#79
NIH

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 11

#74
Roche
#75
Johnson & Johnson
#76
Workday

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 12

#71
Visa Inc.
#72
SailPoint Technologies
#73
Capital One

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 13

#68
Forrester
#69
CDW
#70
Databricks

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 14

#65
Coldwell Banker
#66
Viasat
#67
Atlassian

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 15

#62
Robins & Morton
#63
Slalom
#64
AMD

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 16

#59
Fidelity Investments
#60
Qualtrics
#61
First Republic Bank

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 17

#56
Apple
#57
Texas Instruments
#58
Momentum Solar

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 18

#53
Curriculum Associates
#54
Zillow
#55
eBay

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 19

#50
Southern California Edison
#51
Keller Williams
#52
Boston Scientific

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 20

#47
Meta
#48
Houston Methodist
#49
St. Jude Children's Research Hospital

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 21

#44
Silicon Valley Bank
#45
AppFolio
#46
Merck

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 22

#41
Red Hat
#42
SAP
#43
Zendesk

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 23

#38
Zscaler
#39
In-N-Out Burger
#40
Tanium

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 24

#35
Hilti North America
#36
Block
#37
Lawrence Livermore National Laboratory

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 25

#32
Trader Joe's
#33
H E B
#34
Booz Allen Hamilton

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 26

#29
Intuitive (Intuitive Surgical)
#30
Southwest Airlines
#31
Capital Group

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 27

#26
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
#27
DocuSign
#28
Microsoft

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 28

#23
ServiceNow
#24
Mountain America Credit Union
#25
Milwaukee Tool

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 29

#20
Rivian
#21
Autodesk
#22
MathWorks

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 30

#17
Akamai
#18
Delta Air Lines
#19
LinkedIn

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 31

#14
Twilio
#15
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
#16
Adobe

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 32

#11
Royal Caribbean Group
#12
NASA Jet Propulsion Laboratory
#13
Five9

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 33

#8
Veterans United Home Loans
#9
lululemon
#10
Salesforce

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 34

#5
Box
#6
Boston Consulting Group
#7
Google

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 35

#3
Bain & Company
#4
eXp Realty

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 36

#2
HubSpot

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 37

#1
NVIDIA

Liste ABD'deki şirketlerden oluşmaktadır.

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