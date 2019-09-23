Call of Duty artık telefonlarda! (Çıkış tarihi belli oldu)
ntv.com.tr
Activision ve Tencent grubunun işbirliği ile, Play Store ve ios için özel olarak geliştirilen Call of Duty mobil versiyonu oyuncuları bekliyor.
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Activision milyonlarca oyuncuyu sevindirecek bir haber vererek, Tencent game ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Call of Duty'in mobil versiyonunu duyurdular.
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Call of Duty mobil,
Eksiksiz bir birinci şahıs aksiyon deneyimi
Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor.
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3Call of Duty'in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek.
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4Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek.
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PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak.
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6Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.
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CALL OF FUTY MOBİL ÇIKIŞ TARİHİCall of Duty mobil çıkış tarihi ise, 1 Ekim olarak duyuruldu.