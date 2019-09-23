Call of Duty: Mobil İos ve Android için resmen yayınlandı
ntv.com.tr
Call of Duty artık telefonlarda! Activision ve Tencent grubunun işbirliği ile, Play Store ve ios için özel olarak geliştirilen Call of Duty mobil versiyonu oyuncuları bekliyor.
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Activision milyonlarca oyuncuyu sevindirecek bir haber vererek, Tencent game ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Call of Duty'in mobil versiyonunu duyurmuştu.
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Call of Duty mobil bugün iPhone'lar ve Android için kullanıma sunuldu.
Peki mobil oyun kullanıcılarına neden sunuyor?
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Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor.
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4Call of Duty'in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek.
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5Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek.
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PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak.
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7Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.