Call of Duty: Mobil resmen yayınlandı
ntv.com.tr
Call of Duty artık telefonlarda! Activision ve Tencent grubunun işbirliği ile, Play Store ve ios için özel olarak geliştirilen Call of Duty mobil versiyonu oyuncuları bekliyor.
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Activision milyonlarca oyuncuyu sevindirecek bir haber vererek, Tencent game ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Call of Duty'in mobil versiyonunu duyurmuştu.
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Call of Duty mobil bugün iPhone'lar ve Android için kullanıma sunuldu.
Peki mobil oyun kullanıcılarına neden sunuyor?
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Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor.
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4Call of Duty'in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek.
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5Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek.
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PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak.
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7Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.