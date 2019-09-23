Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
ntv.com.tr
1 Ekim'de hem Android hem de iOS platformları için yayınlanan Call of Duty: Mobile indirilme rakoru kırdı.
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1Call of Duty: Mobile için bekleyiş sona erdi. 1 Ekim'de akıllı telefonlara gelen oyun indirilme rekoru kırdı.
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2Oyun ABD ve en büyük 5 mobil kullanıcıya sahip ülkenin de aralarında olduğu 33 ülkede en çok indirilenler listesinde 1. sıraya yerleşti.
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Gelen ilk bilgilere göre, Call of Duty: Mobile 2 günde 20 milyon akıllı telefona indirildi.
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Peki mobil oyun kullanıcılarına neler sunuyor?
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Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor.
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6Call of Duty'in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek.
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7Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek.
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PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak.
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9Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.