"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı!

Sibirya’daki Batagaika Krateri, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe ev sahipliği yaptı. “Cehennemin Kapısı” olarak da bilinen bu devasa çöküntüde, şimdiye kadar bulunmuş en iyi korunmuş ve en az 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen yünlü mamut yavrusu fosili ortaya çıkarıldı.

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 1

Dünyanın "en iyi korunmuş" yünlü mamut yavrusu fosili, Cehennem Ağzı olarak bilinen Sibirya kraterinde bulundu.

Bilim insanları, Yana adı verdikleri mamutun en az 50 bin yıllık olduğunu ve Buzul Çağı sırasında henüz bir yaşındayken sırtından ölümcül bir yara alarak öldüğünü açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 2

"BENZERSİZ ŞEKİLDE İYİ KORUNMUŞ"

Yana'nın, Rusya'nın Yakutistan bölgesinde hızla genişleyen bir termokarst çöküntü olan, uzaydan görülebilen ve "Yeraltı Dünyasına Açılan Kapı" olarak da bilinen Batagai megaslump'ındaki permafrostta (donmuş toprak) sayesinde korunduğu belirtildi.

Şu ana kadar altısı Rusya'da olmak üzere yedi tane yavru yünlü mamut keşfedildi.

Yana'nın gövdesi açıkça görülen ve en benzersiz şekilde korunmuş olanı olduğu açıklandı. 

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 3

ORGANLARI BOZULMADAN KALMIŞ 

Bilim insanlarının "inanılmaz" olarak tanımladığı kalıntılar bu yaz bulundu ancak Rus araştırmacılar tarafından şimdi duyuruldu. Mamutun boyu 1,5 metre, ağırlığı ise yaklaşık 180 kilogram olarak açıklandı.

Nesli tükenmiş hayvanın uzuvlarının serçeler ya da küçük memeliler tarafından darbe aldığı, ancak organlarının bozulmadan kalmayı başardığı belirtildi.

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 4

Yakutsk'taki Kuzey Doğu Federal Üniversitesi Mamut Müzesi laboratuvarı başkanı Maxim Cheprasov "İnceleme, tüm organlar gibi başın da benzersiz bir şekilde korunduğunu gösteriyor" dedi.

Yavru mamut üzerinde önümüzdeki yıl daha detaylı testler yapılacak.

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 5

BATAGAİKA KRATERİ

Batagaika Krateri, Sibirya’nın Yakutistan bölgesinde yer alan ve hızla büyüyen bir termokarst çöküntüsüdür. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 86 metre derinliğindeki bu krater, permafrostun erimesi sonucu oluşmuştur.

"Cehennemin Kapısı" olarak da adlandırılan krater, iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek ve geçmiş ekosistemlere dair bilgi edinmek için bilim insanlarına önemli veriler sunmaktadır.

Tahminlere göre krater yılda 5 bin tona kadar organik karbon yaymakta ve permafrostun çözülmesi devam ettikçe emisyonların artma potansiyeli bulunmaktadır.

"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı! - 6

BÖLGEDE BULUNAN ÖNCEKİ KEŞİFLER

Yana, Rusya'nın donmuş topraklarında yapılan bir dizi muhteşem keşifin sonuncusu.

Bilim insanları ayrıca çöküntüde mükemmel şekilde korunmuş tarih öncesi bir at yavrusu da buldu. Yaklaşık 42 bin 170 yaşında olan tay, artık nesli tükenmiş olan soğuğa dayanıklı Lenskaya türüne aitti.

Geçtiğimiz ay, Sakha ya da Yakutistan olarak bilinen aynı geniş kuzeydoğu bölgesindeki araştırmacılar, 32 bin yıllık küçük bir kılıç dişli kedi yavrusunun kalıntılarını gösterirken, bu yılın başlarında 44 bin yıllık bir kurt leşi ortaya çıkarıldı.

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