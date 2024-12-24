"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı!

ORGANLARI BOZULMADAN KALMIŞ

Bilim insanlarının "inanılmaz" olarak tanımladığı kalıntılar bu yaz bulundu ancak Rus araştırmacılar tarafından şimdi duyuruldu. Mamutun boyu 1,5 metre, ağırlığı ise yaklaşık 180 kilogram olarak açıklandı.

Nesli tükenmiş hayvanın uzuvlarının serçeler ya da küçük memeliler tarafından darbe aldığı, ancak organlarının bozulmadan kalmayı başardığı belirtildi.