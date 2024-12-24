"Cehennem Kapısı"nda benzersiz keşif: En az 50 bin yıllık, mükemmel korunmuş fosil ortaya çıktı!
Sibirya’daki Batagaika Krateri, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe ev sahipliği yaptı. “Cehennemin Kapısı” olarak da bilinen bu devasa çöküntüde, şimdiye kadar bulunmuş en iyi korunmuş ve en az 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen yünlü mamut yavrusu fosili ortaya çıkarıldı.
Dünyanın "en iyi korunmuş" yünlü mamut yavrusu fosili, Cehennem Ağzı olarak bilinen Sibirya kraterinde bulundu.
Bilim insanları, Yana adı verdikleri mamutun en az 50 bin yıllık olduğunu ve Buzul Çağı sırasında henüz bir yaşındayken sırtından ölümcül bir yara alarak öldüğünü açıkladı.