Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü: SİPER'in yeni füzesi test edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

MİDLAS İLK FÜZEYİ ATEŞLEDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve ROKETSAN sorumluluğunda geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), TCG İstanbul Fırkateyni’nden ilk kez füze ateşlemesi yaptı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarıyla gerçekleşen ilk füze ateşlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Siper, Sapan ve Atmaca füzelerinin de MİDLAS’tan atımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TCG İstanbul’da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemleri kullanılarak HİSAR-D RF füzesi fırlatıldı.