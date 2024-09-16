Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü: SİPER'in yeni füzesi test edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül'de Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte Atış Kontrol Merkezi, veri bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 füzesi kullanılarak sistem yetenekleri denendi.
SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018'de imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) Sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla tamamlandı.