CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor. NordPass tarafından yapılan yeni araştırma, CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreleri ortaya çıkardı. '123456' ve 'password' listenin başında yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 04.05.2022 - 02:19

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 1

NordPass CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı. Araştırmacılar dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Yapılan araştırmaya göre CEO'lar arasında '123456', 'password', '12345' ve '123456789' şifrelerinin  en popüler olduğu ortaya çıktı.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 2

İsimler ve efsanevi yaratıklar da çok yaygın olarak kullanılıyor; 'Michael', 'Jordans' ve 'Dragon' da en üst listede yer alıyor.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 3

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 4

Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti.

Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 5

Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 6

Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 7

Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak 'Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 8

CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konusu olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 9

NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 10

CEO'LAR TARAFINDAN EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Parola: 123456
Kullanıcı Sayısı: 29.401

2- Parola: password
Kullanıcı Sayısı: 22.511

3- Parola: 12345
Kullanıcı Sayısı: 11.876

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 11

4- Parola: 123456789
Kullanıcı Sayısı: 10.988

5-Parola: qwerty
Kullanıcı Sayısı: 9,738

6- Parola: 1234
Kullanıcı Sayısı: 6,520

7- Parola: qwerty123
Kullanıcı Sayısı: 6.446

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler - 12

8- Parola: 1q2w3e
Kullanıcı Sayısı: 5.809

9- Parola: 111111
Kullanıcı Sayısı: 5.487

10- Parola: 12345678
Kullanıcı Sayısı: 5.099

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