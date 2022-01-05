CES 2022'de tanıtılan teknolojik ürünler

SONY



Sony yeni bir ekran teknolojisine sahip ilk tüketici televizyonunu tanıttı. QD-OLED ekran teknolojisinin ekran parlaklığını artırdığı belirtiliyor. QD-OLED ekranları mavi ışığı kuantım delikler aracılığıyla mavi ışığı alıyor ve bunların bir kısmını kırmızı ve yeşil ışığa çevirebiliyor. Bu durumun ekrandaki renk parlaklığını başka bir ifadeyle canlılığını yüzde 200'e kadar artırabileceği öne sürülüyor. ABD'de tanıtılan bu üst segment televizyonun fiyatı ise belli değil.



Sony ayrıca yeni PlayStation sanal gerçeklik kafa setinin adını da tanıttı. Cihazın adı PlayStation VR2 olacak. Ancak şirket VR2'nin görselini paylaşmadı.