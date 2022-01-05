CES 2022'de tanıtılan teknolojik ürünler

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 08:50
Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından CES 2022 başladı. Pandemi nedeniyle birgün erken bitecek olan CES 2022, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenleniyor.
Aralarında Apple'ın da bulunduğu bazı şirketler pandemi nedeniyle fuardan çekildi ancak yine de yüzlerce farklı ürün CES 2022'de tanıtıldı.
İşte kullanıcıların beğenisine sunulan ürünlerden öne çıkanlar...
SONY
Sony yeni bir ekran teknolojisine sahip ilk tüketici televizyonunu tanıttı. QD-OLED ekran teknolojisinin ekran parlaklığını artırdığı belirtiliyor. QD-OLED ekranları mavi ışığı kuantım delikler aracılığıyla mavi ışığı alıyor ve bunların bir kısmını kırmızı ve yeşil ışığa çevirebiliyor. Bu durumun ekrandaki renk parlaklığını başka bir ifadeyle canlılığını yüzde 200'e kadar artırabileceği öne sürülüyor. ABD'de tanıtılan bu üst segment televizyonun fiyatı ise belli değil.
Sony ayrıca yeni PlayStation sanal gerçeklik kafa setinin adını da tanıttı. Cihazın adı PlayStation VR2 olacak. Ancak şirket VR2'nin görselini paylaşmadı.
AMD VE RVIDIA'NIN İŞLEMCİLERİ
Dünyanın önce gelen çip ve işlemci üreticileri de CES 2022'de her yıl duyurularını yapıyor. AMD son olarak Ryzen 6000 serisi işlemcisini tanıttı. Laptoplar için geliştirilen bu işlemci AMD'nni Zen 3 Plus mimarisiyle geliyor. 6nm'lik bu çipte önemli gelişmelerin yapıldığı öne sürüldü.
Öte yandan Nvidia 3070 Ti ve 3080 Ti adındaki grafik işlemcilerini tanıttı. 1499 dolar ve 2499 dolar fiyata sahip grafik kartları ABD'de 1 Şubat'ta satışa çıkacak.
SAMSUNG
Samsung, S21 ailesinin ucuz üyesi S21FE'yi tanıttı. Şirket ayrıca dünyanın ilk 4K 240Hz oyun monitörünü de kullanıcıların beğenisine sundu.
SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR
Deere traktör şirketi dünyanın ilk sürücüsüz traktörünü tanıttı. Tarımdaki makineleşmenin ve insansızlaşmanın son örneği traktör GPS, kamera ve yapay zekayla donatılmış durumda.
LG
Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2022'de birçok cihaz tanıttı. Şirket önce G2 OLED televizyonu gösterdi. G2 serisi 55 inç ve 95 inç arasında değişien seçeneklere sahip. Ayrıca pandemiyle birlikte daha çok tüketilen hava temizleyici de tanıtıldı. LG son olarak Vision OmniPod adını verdiği sürücüsüz araç konseptini de paylaştı. Bu araç kullanıcıyı direkt olarak meteverse dünyasına bağlıyor.