CES 2023 fuarında sergilenen ürünler

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2023 teknoloji devlerini bir araya getirdi. Geleceğin araçları ortaya çıkarken fuara elektrikli otomobiller damga vurdu.

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 1

Fuarda, LG'nin dev ekranı da sergilendi.

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 2

Robotik köpek "Unitree B1"

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 3

Robotik köpek "Unitree B1"

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 4

DeLorean'ın elektrikli aracı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 5

DeLorean'ın elektrikli aracı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 6

Bugatti'nin elektrikli aracı ve scooterları

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 7

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 8

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 9

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 10

Robotik köpek "Unitree B1"

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 11

Davinci'nin elektrikli motoru

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 12

DeLorean'ın elektrikli aracı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 13

LG'nin kablosuz ekranları

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 14

LG'nin dev ekranı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 15

LG'nin dev ekranı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 16

Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 17

Dünyanın ilk güneş enerji ile çalışan aracı "Lightyear 0"

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 18

Davinci'nin elektrikli motoru

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 19

VinFast'ın elektrikli aracı VF8

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 20

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 21

VinFast'ın elektrikli aracı VF6

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 22

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 23

MeetVirtuelMe

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 24

Yarbo Kar aracı S1

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 25

Peugeot'nun Inception konsepti

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 26

VinFast'ın elektrikli aracı VF9

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 27

LG'nin dev ekranı

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 28

VinFast'ın elektrikli aracı VF7

CES 2023 fuarında sergilenen ürünler - 29

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