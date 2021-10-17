Charles Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılması bekleniyor
İngiliz doğa bilimcisi ve evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e ait bir mikroskop İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkacak. Mikroskobun 343 bin ile 480 bin dolar arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
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