ChatGBT tıpta uzmanlık sınavını geçti: Yapay zekaya sahip doktorlar mı geliyor?

CHATGBT NEDİR?

Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD’deki OpenAI adlı kuruluşun araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.