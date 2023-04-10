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ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı

Yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT, ABD'de bir hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Jonathan Turley adlı akademisyen, ChatGPT'nin iddiasını desteklemek için bir "Washington Post" haberi uydurduğunu öne sürdü.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 1

ABD'li ceza avukatı ve akademisyen Jonathan Turley, hiç gitmediği bir Alaska gezisinde bir kadın öğrencisine cinsel tazicde bulunmakla haksız yere suçlandığını söyleyerek, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 2

Turley, ChatGPT’nin iddiasını kanıtlamak için uydurma bir Washington Post haberi ürettiğini ve olayın kendisinin hiç çalışmadığı bir fakültede görev yaptığı sırada gerçekleştiğini yazdığını söyledi.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 3

George Washington Üniversitesi’nde görev yapan Turley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın  'tehlikeli' olup olmadığının zamanla görüleceğini açıkladı. Ben aynı fikirde değilim. ChatGPT'nin, hiç ders vermediğim bir fakültede bulunduğum sırada gerçekleşen cinsel taciz iddiasını yanlış bir şekilde haberleştirdiğini öğrendim.” ifadelerini kullandı.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 4

MESLEKTAŞINDAN ÖĞRENDİ

Turley kendisine yönelik iddiaları bir meslektaşından aldığı e-posta ile öğrendiğini açıkladı. Buna göre UCLA’da  profesör olan  Eugene Volokh, ChatGPT'den "profesörler tarafından uygulanan cinsel tacizin Amerikan hukuk fakültelerinde bir sorun olduğu olduğuna dair beş örnek" bulmasını istemişti.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 5

Turley'in belirttiğine göre ChatGPT’nin vaka örnekleri arasında kendi de yer aldı ve sohbet robotu şunları yazdı:

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 6

"Bir öğrencinin şikayetine göre Turley'nin Alaska'ya hukuk fakültesi sponsorluğunda düzenlenen bir gezi sırasında  öğrencisine ‘cinsel içerikli yorumlarda bulunduğu’ ve ‘kendisine cinsel içerikli bir şekilde dokunmaya çalıştığı’  iddia ediliyor." (Washington Post, 21 Mart 2018)'.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 7

ChatGPT, ayrıcıa söz konusu  olayın, Turley'nin daha önce hiç çalışmadığı Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde görev yaptığı sırada meydana geldiğini belirtti.

ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı - 8

Turley,  "Yanıtlar, sadece araştırmayı yürüten UCLA profesörü Eugene Volokh için bir sürpriz değildi. Benim için de sürpriz oldu çünkü öğrencilerle Alaska'ya hiç gitmedim, The Post böyle bir makale yayınlamadı ve hiç kimse tarafından cinsel taciz ya da saldırı ile suçlanmadım.” diye yazdı.

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