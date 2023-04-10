ChatGPT hukuk profesörünü öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı

Turley, "Yanıtlar, sadece araştırmayı yürüten UCLA profesörü Eugene Volokh için bir sürpriz değildi. Benim için de sürpriz oldu çünkü öğrencilerle Alaska'ya hiç gitmedim, The Post böyle bir makale yayınlamadı ve hiç kimse tarafından cinsel taciz ya da saldırı ile suçlanmadım.” diye yazdı.