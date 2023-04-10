ABD'li ceza avukatı ve akademisyen Jonathan Turley, hiç gitmediği bir Alaska gezisinde bir kadın öğrencisine cinsel tazicde bulunmakla haksız yere suçlandığını söyleyerek, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti.
Turley, ChatGPT’nin iddiasını kanıtlamak için uydurma bir Washington Post haberi ürettiğini ve olayın kendisinin hiç çalışmadığı bir fakültede görev yaptığı sırada gerçekleştiğini yazdığını söyledi.
George Washington Üniversitesi’nde görev yapan Turley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın 'tehlikeli' olup olmadığının zamanla görüleceğini açıkladı. Ben aynı fikirde değilim. ChatGPT'nin, hiç ders vermediğim bir fakültede bulunduğum sırada gerçekleşen cinsel taciz iddiasını yanlış bir şekilde haberleştirdiğini öğrendim.” ifadelerini kullandı.
Turley kendisine yönelik iddiaları bir meslektaşından aldığı e-posta ile öğrendiğini açıkladı. Buna göre UCLA’da profesör olan Eugene Volokh, ChatGPT'den "profesörler tarafından uygulanan cinsel tacizin Amerikan hukuk fakültelerinde bir sorun olduğu olduğuna dair beş örnek" bulmasını istemişti.
Turley'in belirttiğine göre ChatGPT’nin vaka örnekleri arasında kendi de yer aldı ve sohbet robotu şunları yazdı:
"Bir öğrencinin şikayetine göre Turley'nin Alaska'ya hukuk fakültesi sponsorluğunda düzenlenen bir gezi sırasında öğrencisine ‘cinsel içerikli yorumlarda bulunduğu’ ve ‘kendisine cinsel içerikli bir şekilde dokunmaya çalıştığı’ iddia ediliyor." (Washington Post, 21 Mart 2018)'.
ChatGPT, ayrıcıa söz konusu olayın, Turley'nin daha önce hiç çalışmadığı Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde görev yaptığı sırada meydana geldiğini belirtti.
Turley, "Yanıtlar, sadece araştırmayı yürüten UCLA profesörü Eugene Volokh için bir sürpriz değildi. Benim için de sürpriz oldu çünkü öğrencilerle Alaska'ya hiç gitmedim, The Post böyle bir makale yayınlamadı ve hiç kimse tarafından cinsel taciz ya da saldırı ile suçlanmadım.” diye yazdı.