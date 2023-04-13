ChatGPT neleri yapamıyor? İşte yapay zekalı robotun hala başaramadığı 5 şey

ChatGPT'nin verileri 2021'de kesiliyor. Bu durum ise onun güncel olaylardan, trendlerden veya daha sonra olan herhangi bir şeyden tamamen habersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin metin tabanlı istemlere insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen, internete bağlı olmadığı için dünyanın son iki yılda nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yok.
Bu nedenle ona bazı sorular sorarken bunu hatırlamanızda fayda var. Örneğin, 2021'den bu yana iktidara gelen herhangi bir dünya liderinden haberdar değil. Yani ona göre Boris Johnson hala İngiltere'nin başbakanı.
ChatGPT bir dil modeli olduğu için onu Wordle oynarken kullanmak isteyebilirsiniz.
ChatGPT, hukuk sınavlarını geçme, roman yazma ve hatta web sitelerinin tamamını kodlama gücüne sahip.Ancak doğru ve güncel haber üretemiyor. ChatGPT, spot ve başlık yazmada oldukça iyi işler çıkarabiliyor, ancak kendi başına tam olarak haber yazacak anlayış ve derinlikten yoksun.
Yapılan testler, ChatGPT'nin oldukça iyi yazabildiğini ancak haberleriniN çoğunun hata içerdiğini gösterdi. Bunun nedeni, ChatGPT’nin bilgisinin eksik olması durumunda uydurma eğiliminde olmasından kaynaklanıyor.
Zaten yapay zekalı robot, "zaman zaman yanlış bilgi veya taraflı içerik üretebileceği' konusunda uyarıyor.
Ancak, ChatGPT aslında popüler çevrimiçi kelime oyununun nasıl oynanacağını bilmiyor ve kurallarını anlamıyor. Bunun nedeni ise Wordle'ın 2021'den sonra popülerlik kazanması ve ChatGPT'nin bundan sonra herhangi bir bilgi sağlayamaması.
ChatGPT, ABD'de doktorluk yapmak için gerekli olan altın standart sınavını geçebildiğinin tespit edilmesinin ardından kısa süre önce tıp camiasında heyecan yarattı ve bir gün insan doktorların yerini alabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Gerçek bir doktor yerine neden bir yapay zeka botuna güvenmek istendiği ayrı bir konu, ancak ChatGPT'ye reçeteli ilaçlar hakkında soru sorarsanız, size tavsiye veremeyeceğini söyleyecek ve bir profesyonelle konuşmanızı önerecek.
Bununla birlikte yapay zeka, reçetesiz satılan ilaçlar için öneriler de dahil olmak üzere temel tıbbi tavsiyelerde bulunacak.
Son olarak ChatGPT'ye "Senin en büyük handikapın ne?" diye sorarsanız size şöyle yanıt verecek:
"Bir yapay zeka dil modeli olarak en büyük sınırlamam, yalnızca aldığım girdiye ve üzerinde eğitim aldığım bilgiye dayalı olarak yanıtlar üretebilmemdir. Muazzam miktarda veri üzerinde eğitim almış olmama ve çok çeşitli konularda tutarlı ve bilgilendirici yanıtlar üretebilmeme rağmen, bilgimin sınırlı veya güncelliğini yitirmiş olabileceği bazı alanlar var. Ek olarak, duygularım veya kişisel deneyimlerim yok, bu da bir konuşmanın içeriğini veya nüanslarını her zaman tam olarak anlayamayabileceğim anlamına geliyor. Son olarak, ben hala bir makineyim ve bazen hatalar yapabilir veya yanlış yanıtlar verebilirim."