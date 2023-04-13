ChatGPT neleri yapamıyor? İşte yapay zekalı robotun hala başaramadığı 5 şey

Gerçek bir doktor yerine neden bir yapay zeka botuna güvenmek istendiği ayrı bir konu, ancak ChatGPT'ye reçeteli ilaçlar hakkında soru sorarsanız, size tavsiye veremeyeceğini söyleyecek ve bir profesyonelle konuşmanızı önerecek.

Bununla birlikte yapay zeka, reçetesiz satılan ilaçlar için öneriler de dahil olmak üzere temel tıbbi tavsiyelerde bulunacak.