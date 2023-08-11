ChatGPT şirketler için tuzak mı kurtarıcı mı? Uzmanlar yanıtladı
Yapay zeka sohbet botu ChatGPT, küresel şirketlerin ofislerinde giderek artan bir şekilde kullanılmaya başladı. ChatGPT, Coca Cola ve Tate Lyle gibi şirketler tarafından personelin üretkenliğini gösteren bir araç olarak görülürken, Samsung Electronics ve Tinder tarafından yasaklandı. Peki, ChatGPT, şirketler için bir kurtarıcı mı yoksa bir tuzak mı? İşte çalışanların ve yöneticilerin ChatGPT hakkındaki düşünceleri...
Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'deki birçok çalışan bazı sorumluluklarını gerçekleştirmek için ChatGPT'yi kullanıyor.