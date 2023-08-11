ChatGPT şirketler için tuzak mı kurtarıcı mı? Uzmanlar yanıtladı

ABD'deki bir Tinder çalışanı, arkadaşlık uygulamasındaki çalışanların, şirket resmi olarak izin vermese de ChatGPT'yi e-posta yazmak gibi "zararsız görevler" için kullandığını söyledi.

İsmini vermeyen kişi "Sıradan e-postalar. Ekip etkinlikleri için komik takvim davetleri yapmak, biri ayrılırken veda e-postaları göndermek gibi çok önemli olmayan e-postalar... Genel araştırma için de kullanıyoruz." diye konuştu. Çalışan, Tinder'ın "ChatGPT yok kuralı" olduğunu ancak çalışanların bunu "Tinder'da olduğumuz hakkında hiçbir şey açığa vurmayan genel bir şekilde" kullandığını söyledi.