ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor!
Bazı kullanıcılar ChatGPT üzerinde “David Mayer” ismi aratıldığında yapay zeka botunun çökmesine neden olduğunu keşfetti. Bu davranışın ardındaki gizem çözülmeye çalışılırken, geliştirici şirket OpenAI ise henüz bir açıklama yapmadı. Hatanın veri koruma yasalarıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor.
Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de ilginç bir hata keşfedildi.
ChatGPT, "David Mayer" ismiyle ilgli soru sorulduğunda cevap vermeyi reddediyor.
Bunu yapmasını istemek anında çökmesine neden oluyor.
Bazı komplo teorileri ortaya atıldı ancak bu garip davranışın temelinde daha sıradan bir neden olabilir.