ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor!

Bazı kullanıcılar ChatGPT üzerinde “David Mayer” ismi aratıldığında yapay zeka botunun çökmesine neden olduğunu keşfetti. Bu davranışın ardındaki gizem çözülmeye çalışılırken, geliştirici şirket OpenAI ise henüz bir açıklama yapmadı. Hatanın veri koruma yasalarıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor! - 1

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de ilginç bir hata keşfedildi.

ChatGPT, "David Mayer" ismiyle ilgli soru sorulduğunda cevap vermeyi reddediyor.

Bunu yapmasını istemek  anında çökmesine neden oluyor.

Bazı komplo teorileri ortaya atıldı ancak bu garip davranışın temelinde daha sıradan bir neden olabilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor! - 2

Geçtiğimiz hafta sonu, ismin sohbet robotu için zehir olduğu söylentisi hızla yayıldı ve giderek daha fazla insan hizmeti yalnızca ismi kabul etmesi için yeni yollar denedi.

Ancak ChatGPT, ismin hecelenmesine rağmen "Bir yanıt üretemiyorum" cevabını vererek çöktü.

Bazı kullanıcılar David Mayer'in Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasası kapsamında talepte bulunmuş olabileceğini belirtti. 

Bu veri koruma yasası, insanların Google gibi teknoloji şirketlerinden isimlerini ve bilgilerini internetten kaldırmalarını talep etmelerine olanak tanıyor.

Ancak isim, herhangi bir büyük arama motorunda veya ChatGPT'nin ana rakiplerinden herhangi birinde kısıtlanmış görünmüyor.

ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor! - 3

BAŞKA İSİMLER DE ÇÖKMESİNE NEDEN OLUYOR

Ancak bir defaya mahsus bir merak olarak başlayan bu süreç, ChatGPT'nin adını veremediği tek kişinin David Mayer olmadığını keşfeden insanların ortaya çıkmasıyla kısa sürede gelişti.

Ayrıca Brian Hood, Jonathan Turley, Jonathan Zittrain, David Faber ve Guido Scorza gibi isimlerin de yapay zekayı çökerttiği tespit edildi.

OpenAI ise yapay zeka sohbet botunun neden çöktüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı.

ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor! - 4

OpenAI kısa bir süre önce 6,6 milyar dolar fon sağlayarak şirkete 157 milyar dolar değer biçti ve onu dünyanın en değerli yapay zeka odaklı şirketi haline getirdi.

Bu başarı büyük ölçüde Kasım 2022'de piyasaya sürüldüğünde tarihte en çok indirilen uygulama haline gelen ChatGPT'nin başarısından kaynaklanıyor.

Pazartesi günü Financial Times'ta yer alan bir habere göre şirket şu anda yapay zeka platformlarına reklam eklemeyi planlıyor ve bu da 250 milyon ChatGPT kullanıcısından ücretli aboneliklerin ötesinde para kazanmasına olanak tanıyacak.

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