ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca çöküyor!

Geçtiğimiz hafta sonu, ismin sohbet robotu için zehir olduğu söylentisi hızla yayıldı ve giderek daha fazla insan hizmeti yalnızca ismi kabul etmesi için yeni yollar denedi.

Ancak ChatGPT, ismin hecelenmesine rağmen "Bir yanıt üretemiyorum" cevabını vererek çöktü.

Bazı kullanıcılar David Mayer'in Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasası kapsamında talepte bulunmuş olabileceğini belirtti.

Bu veri koruma yasası, insanların Google gibi teknoloji şirketlerinden isimlerini ve bilgilerini internetten kaldırmalarını talep etmelerine olanak tanıyor.

Ancak isim, herhangi bir büyük arama motorunda veya ChatGPT'nin ana rakiplerinden herhangi birinde kısıtlanmış görünmüyor.