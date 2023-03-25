ChatGPT’de veri sızıntısı: Kişisel bilgiler ve kredi kartı verileri diğer kullanıcılara açık hale geldi

Microsoft’tan 10 milyar dolar destek alan ABD’li OpenAl şirketi geliştirdiği ChatGPT’de bir veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu sızıntı bu hafta kullanıcıların kendi konuşma geçmişlerinde kendilerine ait olmayan sohbet başlıklarını görebilmesiyle fark edildi.
Kullanıcılar sosyal medya siteleri Reddit ve Twitter'da kendilerine ait olmadığını söyledikleri sohbet geçmişlerinin görüntülerini paylaştı.
OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin hatalar nedeniyle kötü hissettiğini ancak önemli hataların düzeltildiğini söyledi.
OpenAI tarafından yapılan açıklamada, “Bazı kullanıcıların başka bir aktif kullanıcının adını ve soyadını, e-posta adresini, ödeme adresini, kredi kartı numarasının (yalnızca) son dört hanesini ve kredi kartı son kullanma tarihini görmesi mümkündü.” denildi.
Açıklamada, durumdan ChatGPT Plus abonelerinin yüzde 1,2'sinin etkilendiği belirtildi. Bununla birlikte ChatGPT’nin küresel olarak yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor, ancak kaçının hizmet için ödeme yaptığı bilinmiyor.
ChatGPT, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilen, prototip diyalog tabanlı bir yapay zeka sohbet robotudur. İnsanmış gibi davranan bu sohbet robotu, verdiği cevaplarda derin öğrenme temelli dil modeli GPT-3.5 sayesinde bu kadar nokta atışı cevaplar verebiliyor.
Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilen sistem, sohbet arabirimi aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak için tasarlandı.
Araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip sorularını yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine, yanlış öncüllere itiraz etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine olanak tanıyor" dedi.
-Soru-cevap
-Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
-Matematik denklemleri çözme
-Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)
-Diller arası çeviri
-Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme
-Tavsiyelerde bulunma
-Sınıflandırma
-Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)