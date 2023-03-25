ChatGPT’de veri sızıntısı: Kişisel bilgiler ve kredi kartı verileri diğer kullanıcılara açık hale geldi

CHATGPT NELER YAPABİLİYOR?

-Soru-cevap

-Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

-Matematik denklemleri çözme

-Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

-Diller arası çeviri

-Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

-Tavsiyelerde bulunma

-Sınıflandırma

-Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)