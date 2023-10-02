ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı

Artık neredeyse hayatımızın her alanına entegre olan yapay zeka ChatGPT, her sorunun cevabını biliyor. Bazı kullanıcılar piyango kazanabilmek için, bazı kullanıcılar ise sınavlarından yüksek not alabilmek için yapay zekayı kullanıyor. İşte bugüne kadar ChatGPT'nin başardığı her şey...

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 1

100 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor.

Bu furyayı başlatan ChatGPT, dünya üzerinde 100 milyondan fazla kullanıcıyla kendi alanında lider konumda.

Hatta kullanıcıların çoğu artık arama motorları yerine yapay zeka asistanlarını tercih ediyor.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, doğal dil işleme görevlerini yerine getirmek için kullanılmak üzere eğitilmiş bir yapay zeka modelidir.

Bu model, insanlarla yazılı metin aracılığıyla etkileşim kurabilen ve metin tabanlı görevleri gerçekleştirebilen bir yapay zeka sistemidir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 2

YÜKSEK LİSANS SINAVINI GEÇTİ

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulundan bir profesör, ChatGPT'yi İşletme Yüksek Lisans programının final sınavına sokmaya karar verdi.

ChatGPT'nin bu sınavdan B- ile B arasında bir puan aldığı belirtilirken, sınavı geçmekle kalmayıp birçok yüksek lisans öğrencisinden daha iyi performans sergilediği kaydedildi.

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 3

CHATGPT PİYANGO KAZANDI

Bir kullanıcı ChatGPT ile piyango kazandığını kaydetti.

Bu süreçte yapay zeka asistanına geçmişte kazanan numaraları ve bazı varsayımsal soruları kullandığı belirtildi.

Patthawiknorn Boorin isimli kullanıcı yapay zekanın hesaplamalarıyla oynadığı piyangodan 59 dolar kazandı.

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 4

14 GÜNLÜK SEYAHAT PLANLAMASI

Reddit'te bir kullanıcı, ChatGPT'den Japonya'ya düzenleyeceği seyahatin planlanmasını istedi. Ardından yapay zeka asistanının önerilerini paylaştı. 

1. Gün: Tokyo'ya gelin ve günü şehri keşfederek geçirin. Asakusa'daki Tokyo Skytree'yi ve Sensoji Tapınağını ziyaret edin. Akşam Şibuya veya Roppongi'deki gece hayatına göz atın.

2. Gün: Kamakura'ya günübirlik bir gezi yapın ve Kamakura Daibutsu (Büyük Buda) ile Tsurugaoka Hachimangu Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Enoshima Adası'nı keşfedin ve güzel bahçeleri ve plajları görün.

3. Gün: Tokyo'daki Meiji Tapınağı ve İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret edin. Öğleden sonra Ginza bölgesinde alışverişe gidin ve Tsukiji Balık Pazarı'nda yerel yemekleri deneyin.

4. Gün: Yokohama şehrine giden bir trene binin ve hazır eriştelerin tarihi hakkında bilgi edinebileceğiniz ve kendi kişiselleştirilmiş eriştelerinizi yaratabileceğiniz Cup Noodles Müzesi'ni ziyaret edin. Öğleden sonra Sankei-en Bahçesi'ni ve Yokohama Çin Mahallesi'ni ziyaret edin.

5. Gün: Kyoto şehrine giden bir trene binin ve binlerce torii kapısıyla bilinen Fushimi Inari Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Gion bölgesini keşfedin ve güzel Yasaka Tapınağı ile Kennin-ji Tapınağı'nı görün.

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 5

CHATGPT, TUR REHBERİ

6. Gün: Altın Köşk olarak da bilinen Kinkaku-ji Tapınağı'nı ve Zen kaya bahçesiyle ünlü Ryoan-ji Tapınağı'nı ziyaret edin. Öğleden sonra Nishiki Pazarı'nda alışverişe gidin ve yerel yiyecek ve atıştırmalıkların tadına bakın.

7. Gün: Nara'ya günlük bir geziye çıkın ve Todai-ji Tapınağı ile Kasuga-taisha Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Nara Park'taki geyik parkını görün ve Kofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret edin.

8. Gün: Kobe şehrine giden bir trene binin ve çeşitli egzotik hayvanları görebileceğiniz Kobe Hayvanlar Krallığını ziyaret edin. Öğleden sonra Kitano-cho bölgesini keşfedin ve ünlü Kobe bifteğinin tadına bakın.

9. Gün: Osaka şehrine giden bir trene binin ve Osaka Kalesi ile Osaka Akvaryumu Kaiyukan'ı ziyaret edin. Akşam Dotonbori bölgesini keşfedin ve yerel sokak yemeklerinden bazılarını deneyin.

10. Gün: Himeji'ye günlük bir gezi yapın ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Himeji Kalesi'ni ziyaret edin. Öğleden sonra Koko-en Bahçesi'ni ve Shoshazan Engyo-ji Tapınağı'nı keşfedin.

11. Gün: Hiroşima şehrine giden bir trene binin ve Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ile Atom Bombası Kubbesini ziyaret edin. Öğleden sonra Miyajima adasına feribotla gidin ve Itsukuşima Tapınağını ziyaret edin.

12. Gün: Fukuoka şehrine giden bir trene binin ve Fukuoka Kulesi ile Tocho-ji Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Nakasu bölgesini keşfedin ve Hakata ramen ve motsunabe gibi yerel mutfaklardan bazılarını deneyin.

13. Gün: Nagazaki şehrine günübirlik bir gezi yapın ve Nagazaki Atom Bombası Müzesi ile Glover Bahçesi'ni ziyaret edin. Öğleden sonra Dejima Adası'nı keşfedin ve tarihi Hollanda ticaret merkezini görün.

14. Gün: Günü Fukuoka şehrini keşfederek geçirin ve Ohori Parkı ile Fukuoka Sanat Müzesi'ni ziyaret edin. Akşamları yerel gece hayatının tadını çıkarın ve ünlü Hakata tarzı yemeklerden bazılarını deneyin.

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 6

YEMEK TARİFİ VERİYOR

ChatGPT'nin bir diğer özelliği ise yemek tarifi verebilmesi. 

Yapay zeka robotu, istenilen yemeğin malzemelerini ve nasıl yapıldığını madde madde anlatıyor.

Böylelikle kullanıcılar yapay zekadan yemek tarifi alabiliyor.

ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı - 7

YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

OpenAI, artık ChatGPT'nin görebildiğini, duyabildiğini hatta konuşabildiğini açıkladı.

Yeni ses özelliğinin, sadece metin ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses üretebilen yeni bir metinden sese dönüştürme modeli tarafından destekleniyor. 

Bu özellik sayesinde ChatGPT ile sesli olarak karşılıklı diyaloğa girebileceksiniz. 

Bir diğer özellik ise görüntü. ChatGPT, artık ona gönderdiğiniz görüntüleri yorumlayabileceğini hatta size bir bisiklet tamirinde bile yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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