ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı

CHATGPT, TUR REHBERİ

6. Gün: Altın Köşk olarak da bilinen Kinkaku-ji Tapınağı'nı ve Zen kaya bahçesiyle ünlü Ryoan-ji Tapınağı'nı ziyaret edin. Öğleden sonra Nishiki Pazarı'nda alışverişe gidin ve yerel yiyecek ve atıştırmalıkların tadına bakın.

7. Gün: Nara'ya günlük bir geziye çıkın ve Todai-ji Tapınağı ile Kasuga-taisha Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Nara Park'taki geyik parkını görün ve Kofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret edin.

8. Gün: Kobe şehrine giden bir trene binin ve çeşitli egzotik hayvanları görebileceğiniz Kobe Hayvanlar Krallığını ziyaret edin. Öğleden sonra Kitano-cho bölgesini keşfedin ve ünlü Kobe bifteğinin tadına bakın.

9. Gün: Osaka şehrine giden bir trene binin ve Osaka Kalesi ile Osaka Akvaryumu Kaiyukan'ı ziyaret edin. Akşam Dotonbori bölgesini keşfedin ve yerel sokak yemeklerinden bazılarını deneyin.

10. Gün: Himeji'ye günlük bir gezi yapın ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Himeji Kalesi'ni ziyaret edin. Öğleden sonra Koko-en Bahçesi'ni ve Shoshazan Engyo-ji Tapınağı'nı keşfedin.

11. Gün: Hiroşima şehrine giden bir trene binin ve Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ile Atom Bombası Kubbesini ziyaret edin. Öğleden sonra Miyajima adasına feribotla gidin ve Itsukuşima Tapınağını ziyaret edin.

12. Gün: Fukuoka şehrine giden bir trene binin ve Fukuoka Kulesi ile Tocho-ji Tapınağını ziyaret edin. Öğleden sonra Nakasu bölgesini keşfedin ve Hakata ramen ve motsunabe gibi yerel mutfaklardan bazılarını deneyin.

13. Gün: Nagazaki şehrine günübirlik bir gezi yapın ve Nagazaki Atom Bombası Müzesi ile Glover Bahçesi'ni ziyaret edin. Öğleden sonra Dejima Adası'nı keşfedin ve tarihi Hollanda ticaret merkezini görün.

14. Gün: Günü Fukuoka şehrini keşfederek geçirin ve Ohori Parkı ile Fukuoka Sanat Müzesi'ni ziyaret edin. Akşamları yerel gece hayatının tadını çıkarın ve ünlü Hakata tarzı yemeklerden bazılarını deneyin.