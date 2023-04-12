ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı

"BİN SORU İLE GERÇEĞİ ARAMAK"

Sohbet robotunun İsmi ise Çince'de "bin soruyla gerçeği aramak" anlamına geliyor. Bununla birlikte Tongyi Qianwen, şirketin ürettiği dijital asistan ve akıllı ev sistemlerinin yanı sıra akıllı telefon uygulamalarına da entegre edilecek.