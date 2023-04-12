ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Alibaba grubu, yapay zeka sohbet robotu Tongyi Qianwen'i tanıttı.
Yapay zekanın, sorulara farklı dillerde yanıt verebildiği,, karmaşık konseptleri algılama özelliğine sahip olduğu ifade edildi.
Sohbet robotunun İsmi ise Çince'de "bin soruyla gerçeği aramak" anlamına geliyor. Bununla birlikte Tongyi Qianwen, şirketin ürettiği dijital asistan ve akıllı ev sistemlerinin yanı sıra akıllı telefon uygulamalarına da entegre edilecek.
Alibaba yapay zekaya, yazılı metinlerden görsel oluşturma ve görselleri tanıma özellikleri eklemek için çalıştıklarını açıkladı.
Öte yandan, "Yapay zeka destekli Lisan Modeli" olarak tanımlanan Chat GPT benzeri sistemler dünyanın dört bir yanında geliştiriliyor. Ancak yapay zeka teknolojisi, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 1000 teknoloji uzmanı, yapay zeka araştırmalarına güvenlik gerekçesiyle ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.