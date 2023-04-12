ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı

Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT'ye Çin'den rakip çıktı. İsmi Çince'de, "Bin soruyla gerçeği aramak" anlamına gelen ve Çinli teknoloji devi Alibaba tarafından üretilen yeni yapay zeka gelişmiş özellikler vadediyor.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 1

Çinli teknoloji şirketi Alibaba grubu, yapay zeka sohbet robotu Tongyi Qianwen'i tanıttı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 2

Yapay zekanın, sorulara farklı dillerde yanıt verebildiği,, karmaşık konseptleri algılama özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 3

"BİN SORU İLE GERÇEĞİ ARAMAK"

Sohbet robotunun İsmi ise Çince'de "bin soruyla gerçeği aramak" anlamına geliyor. Bununla birlikte Tongyi Qianwen, şirketin ürettiği dijital asistan ve akıllı ev sistemlerinin yanı sıra akıllı telefon uygulamalarına da entegre edilecek.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 4

Alibaba yapay zekaya, yazılı metinlerden görsel oluşturma ve görselleri tanıma özellikleri eklemek için çalıştıklarını açıkladı.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 5

Öte yandan, "Yapay zeka destekli Lisan Modeli" olarak tanımlanan Chat GPT benzeri sistemler dünyanın dört bir yanında geliştiriliyor. Ancak yapay zeka teknolojisi, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 6

Geçtiğimiz haftalarda aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 1000 teknoloji uzmanı, yapay zeka araştırmalarına güvenlik gerekçesiyle ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 7
ChatGPT'ye Çinli teknoloji devinden rakip: Alibaba yeni yapay zeka sistemini tanıttı - 8
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