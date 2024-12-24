CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı"
NASA, SpaceX ve diğer uzay girişimleri Mars’ta yaşam arayışını sürdürürken, CIA tarafından yayımlanan bir belge, bunun aslında 40 yıl önce gerçekleştirildiğini öne sürüyor. 1984 tarihli "Mars Exploration May 22, 1984" başlıklı rapor, CIA'in astral seyahat yöntemi kullanarak bir deneği Mars’a gönderdiğini iddia ediyor.
NASA başta olmak üzere, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve daha birçok uzay girişimi Kızıl Gezegen'de yaşam arayışlarını sürdürüyor. Ancak bulunan bir CIA belgesi bunun 40 yıl önce gerçekleştiğini iddia ediyor.