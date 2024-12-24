CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı"

NASA, SpaceX ve diğer uzay girişimleri Mars’ta yaşam arayışını sürdürürken, CIA tarafından yayımlanan bir belge, bunun aslında 40 yıl önce gerçekleştirildiğini öne sürüyor. 1984 tarihli "Mars Exploration May 22, 1984" başlıklı rapor, CIA'in astral seyahat yöntemi kullanarak bir deneği Mars’a gönderdiğini iddia ediyor.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 1

NASA başta olmak üzere, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve daha birçok uzay girişimi Kızıl Gezegen'de yaşam arayışlarını sürdürüyor. Ancak bulunan bir CIA belgesi bunun 40 yıl önce gerçekleştiğini iddia ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 2

ASTRAL SEYAHAT İLE MARS YOLCULUĞU

Rapor, 1977 yılında kurulan ve gizli askeri projelerin parçası olan Project Stargate’in bir çalışması.

Astral seyahat, telepati ve psikokinezi gibi olağanüstü fenomenleri araştıran projede, katılımcılar, binoral ritim ve hemi-sync sesleriyle bilinç durumlarını değiştirmeye çalışarak psişik yeteneklerini geliştirmeye yönlendiriliyorlardı.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 3

Raporun ayrıntılarına göre, denek 1984 yılı içinde astral seyahat aracılığıyla Mars'a taşındı.

Burada piramit benzeri yapılar ve geniş yollar gözlemledi; ayrıca Mars’taki çevresel bozulmalar nedeniyle yeni bir yer arayan “çok büyük insanlardan” oluşan bir nüfus gördüğünü belirtti.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 4

PROJECT STARGATE VE ZİHİN OKUMA

Project Stargate, ABD hükümetinin Sovyetler Birliği’ne karşı zihin okuma yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan bir projeydi.

Maryland'deki Fort Meade’de yürütülen projeye, duyu ötesi algıya (ESP) sahip olduğu iddia edilen kişiler dahil edildi. Bu kişiler, ABD içindeki kaçak suçluları izlemek ve rehineleri kurtarmak gibi operasyonlarda kullanıldı. Ancak proje, 1995’te kapandı.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 5

"UZUN BOYLU İNCE YAPILI İNSANLAR"

Raporda, deneğin Mars’taki deneyimlerine dair şu gözlemler bulunuyor: Mars’ta çok uzun boylu, ince yapılı insanlar, garip kıyafetler giymişti. Ayrıca, bu insanların yaşam alanlarının, "kış uykusu" benzeri bir hal aldığını ve yaşamlarını sürdürebilmek için bir çıkış yolu aradıklarını belirtiyor.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 6

Denek, Mars’taki manzarayı, "çok büyük volkanlar, gaz cepleri ve garip bitkilerle çılgın bir yer" olarak tanımladı. Mars’ın bozulmuş çevresinden bahseden denek, bu insanların bir çıkış yolu aradıklarını ve bir grup insanın, daha büyük bir tekne benzeri yapılarla ayrıldığını aktardı.

CIA'in gizli Mars yolculuğunun belgeleri ortaya çıktı: "Uzun boylu ince yapılı insanlar vardı" - 7

Mars keşfi raporunun gizliliği, 2017 yılında kaldırıldı ve kısa süre önce internette yeniden yayımlandı. Ancak, belgeye dair verilen bilgiler oldukça sınırlı. Bu gizli rapor, astral seyahatin uzay yolculuğuyla ilgili yeni bir bakış açısı sunuyor. Fakat, bu tür iddiaların bilimsel açıdan doğruluğu hala sorgulanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER