Çiftler arasından farklı olanı bulun (Dikkat testi)
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. 10 bulmacadan oluşan dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Farklı görünen kediyi bulun
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2Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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3Hangisi diğerlerinden farklı?
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4Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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5Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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6Farklı olan resmi bulun.
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7Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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8Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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9Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
CEVAPLAR
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