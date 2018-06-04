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Çiftler arasından farklı olanı bulun (Dikkat testi)

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Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. 10 bulmacadan oluşan dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    Farklı görünen kediyi bulun
  • 2

    Çiftler arasından farklı olanı bulun.
  • 3

    Hangisi diğerlerinden farklı?
  • 4

    Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
  • 5

    Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
  • 6

    Farklı olan resmi bulun.
  • 7

    Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
  • 8

    Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
  • 9

    Hangi at diğerleri gib değil?
  • 10

    Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

    CEVAPLAR

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