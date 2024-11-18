Çığır açan keşif: Dünya'nın ikinci bir uydusu olduğu doğrulandı!
Gökbilimciler, Dünya'nın çekim gücüne kapılan bir asteroitin mini bir Ay'a dönüştüğünü ortaya çıkardı. 2024 PT5 asteroidi olarak bilinen ve gezegenimizin yerçekimi tarafından yakalanan bu gökcismi, bilim dünyasında heyecan yarattı. Gezegenimizin ikinci uydusu olduğu kaydedilen PT5'in Güneş'ten yaklaşık 149 milyon km uzaklıkta Dünya'nınkine benzer yörüngeler izleyen bir grup uzay kayası olan Arjuna asteroid kuşağına ait olduğu kaydedildi. Öte yandan asteroidin 25 Kasım 2024 tarihinde Dünya'nın yörüngesinden ayrılmasının beklendiği aktarıldı.
Çığır açan bir astronomik keşifte, bilim insanları Dünya'nın artık ikinci bir ayı olduğunu doğruladı.
Madrid Complutense Üniversitesi'nden gökbilimciler bu ilginç olayı ilk kez 29 Eylül 2024 tarihinde Güney Afrika'nın Sutherland kentindeki güçlü bir teleskopla tespit etmişti.
Sadece 37 feet genişliğindeki küçük asteroit, Dünya'nın çekim gücüne geçici olarak kapılmış ve mini bir Ay'a dönüştü.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) gökbilimci olan Richard Binzel, "Bunlar belli bir sıklıkta meydana geliyor, ancak çok küçük oldukları ve tespit edilmeleri çok zor olduğu için nadiren görüyoruz. Ancak son zamanlarda araştırma kabiliyetimiz onları rutin olarak tespit etme noktasına ulaştı." dedi.