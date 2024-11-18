Çığır açan keşif: Dünya'nın ikinci bir uydusu olduğu doğrulandı!

Çığır açan bir astronomik keşifte, bilim insanları Dünya'nın artık ikinci bir ayı olduğunu doğruladı.

Madrid Complutense Üniversitesi'nden gökbilimciler bu ilginç olayı ilk kez 29 Eylül 2024 tarihinde Güney Afrika'nın Sutherland kentindeki güçlü bir teleskopla tespit etmişti.

Sadece 37 feet genişliğindeki küçük asteroit, Dünya'nın çekim gücüne geçici olarak kapılmış ve mini bir Ay'a dönüştü.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) gökbilimci olan Richard Binzel, "Bunlar belli bir sıklıkta meydana geliyor, ancak çok küçük oldukları ve tespit edilmeleri çok zor olduğu için nadiren görüyoruz. Ancak son zamanlarda araştırma kabiliyetimiz onları rutin olarak tespit etme noktasına ulaştı." dedi.