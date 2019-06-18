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‘Çilek Dolunayı'ndan geriye bu kareler kaldı

Her yıl Haziran ayında gerçekleşen Çilek Ay, dün gece gerçekleşti. İşte Çilek Ay'ından objektiflere yansıyan kareler...

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    Çilek Ay (Çilek dolunayı olarak da biliniyor), 17 Haziran tarihinde sabaha karşı gerçekleşti.
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    ÇİLEK AY NEDİR?

    ÇİLEK AY NEDİR?
    Kuzey Amerika’da yaşayan Algonquin isimli bir kabilenin çilek hasadını yapması için bir işaret bu olay adını buradan alıyor.
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    Bazı bölgelerde Bal Ay olarak da anılan bu olayın çiftlerin evlenip balayına gittiği bir zamana denk geldiği için bu ismi aldığı da belirtiliyor.
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    İşte dünya genelinde Çilek Ay'dan objektiflere yansıyan kareler...
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