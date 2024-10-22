Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak
Çin, 2050'ye kadar uzay bilimi hedeflerini içeren uzun vadeli bir plan açıkladı. Venüs atmosferinden örnek toplama görevi gibi çığır açıcı projelerin yer aldığı bu plan, üç aşamada gerçekleşecek. İlk aşama, mürettebatlı Ay göreviyle 2030 yılında başlıyor.
Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) Ulusal Uzay Bilimi Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı'nı (2024-2050) ortaklaşa açıkladı.
CAS Başkan Yardımcısı Ding Chibiao, "Çin'in uzay bilimi araştırmaları, nispeten az sayıda uzay bilimi uydusuyla hala emekleme aşamasında. Uzayda bir güç merkezi haline gelebilmek için bazı boşlukların doldurulması gerekiyor" dedi.
Hedefler arasında ulusal uzay bilimi misyonlarının uygulanması, temel araştırmaların güçlendirilmesi, uzay bilimi için üst düzey bir yetenek havuzu oluşturulması ve küresel düzeyde çığır açan başarılar elde edilmesi yer alıyor.