Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak

MÜRETTEBATLI AY GÖREVİ

Güneş'in incelenmesi ve uzay araştırmalarına odaklanan görevler üç aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşama (2027'ye kadar) bilinen bir dizi görev ve projeye odaklanıyor.

Bunlar arasında 2030 yılına kadar ilk mürettebatlı Ay görevinin başlatılması, Hubble sınıfı bir teleskop da dahil olmak üzere uzay istasyonu operasyonları ve kilit bilimsel projelerin başlatılması yer almaktadır.

Ayrıca, uzay yerçekimi dalgası tespit aracı ve güneş kutup yörüngesi aracı gibi büyük projelere de dikkat çekilmektedir.