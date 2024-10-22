Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak

Çin, 2050'ye kadar uzay bilimi hedeflerini içeren uzun vadeli bir plan açıkladı. Venüs atmosferinden örnek toplama görevi gibi çığır açıcı projelerin yer aldığı bu plan, üç aşamada gerçekleşecek. İlk aşama, mürettebatlı Ay göreviyle 2030 yılında başlıyor.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 1

Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) Ulusal Uzay Bilimi Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı'nı (2024-2050) ortaklaşa açıkladı.

CAS Başkan Yardımcısı Ding Chibiao, "Çin'in uzay bilimi araştırmaları, nispeten az sayıda uzay bilimi uydusuyla hala emekleme aşamasında. Uzayda bir güç merkezi haline gelebilmek için bazı boşlukların doldurulması gerekiyor"  dedi.

Hedefler arasında ulusal uzay bilimi misyonlarının uygulanması, temel araştırmaların güçlendirilmesi, uzay bilimi için üst düzey bir yetenek havuzu oluşturulması ve küresel düzeyde çığır açan başarılar elde edilmesi yer alıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 2

MÜRETTEBATLI AY GÖREVİ 

Güneş'in incelenmesi ve uzay araştırmalarına odaklanan görevler üç aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşama (2027'ye kadar) bilinen bir dizi görev ve projeye odaklanıyor.

Bunlar arasında 2030 yılına kadar ilk mürettebatlı Ay görevinin başlatılması, Hubble sınıfı bir teleskop da dahil olmak üzere uzay istasyonu operasyonları ve kilit bilimsel projelerin başlatılması yer almaktadır.

Ayrıca, uzay yerçekimi dalgası tespit aracı ve güneş kutup yörüngesi aracı gibi büyük projelere de dikkat çekilmektedir.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 3

KARA DELİKLER İNCELENECEK

Küçük ve orta sınıf misyonlar arasında karanlık madde parçacık tespiti, Güneş-Dünya L5'te bir güneş gözlemevi ve ötegezegen görevleri yer alabilir.

BEŞ GÖREV ONAYLANDI

En Uzun Dalga Boyunda Gökyüzünü Keşfetme (DSL), Geliştirilmiş X-ışını Zamanlama ve Polarimetri (eXTP), Solar Polar Orbiter (SPO), Taiji-2 ve Dünya 2.0 olmak üzere beş görevin onaylandığı ve geliştirilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlar sırasıyla kozmik karanlık çağlardaki sinyalleri arayacak, kara delikler gibi nesneleri inceleyecek, Güneş'i inceleyecek, yerçekimi dalgalarını tespit edecek ve Dünya benzeri yaşanabilir dış gezegenler için uzun vadeli araştırmalar yürütecektir.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 4

JÜPİTER GÖREVİ

İkinci aşama (2028-2035), Jüpiter'e Tianwen-4 görevi, güneş sistemi sınır keşfi, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) ve Venüs atmosferik örnek dönüşü dahil olmak üzere gelişmiş uzay görevlerinde atılımları hedeflemektedir.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 5

Diğer olasılıklar arasında asteroit keşfi ve ötegezegen uydusu tespiti yer almaktadır.

Son aşama (2036-2050) 5-6 büyük ölçekli görev ve çeşitli küçük projelerle uzay biliminde küresel liderliği hedeflemektedir.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 6

VOICE adlı bir Venüs yörünge aracı daha bu görev için düşünülüyordu. 

Ancak bu aracın yerine Venüs'ten örnek numune alma görevi kararlaştırıldı ve bu misyonla ilgili detaylar ise açıklanmadı. 

Referans olarak, 2022'de MIT'den gelen bir teklif, Venüs atmosferine iniş ve yavaşlama, bir balonun şişirilmesi ve örnekleme ve bekleyen bir yörünge aracıyla buluşmak üzere yörüngeye bir örnek kutusu gönderen bir Venüs'e yolculuk yapacak uzay aracını detaylandırıyor.

Çin 2050'ye kadar olan uzay hedeflerini açıkladı: Venüs'ten örnek alınacak - 7

MARS'TAN İLK ÖRNEKLERİ ALMAYA ÇALIŞACAK

Çin ayrıca 2028'de bir Mars numune geri dönüş görevi başlatmak için çalışıyor.

Bu görev, astrobiyolojiye odaklanarak ilk örnekleri 2031 yılına kadar Dünya'ya ulaştırmayı amaçlayacak.

Daha geniş kapsamlı program bir şekilde dışarıya açık olacak.

CAS'a bağlı Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi (NSSC) Direktörü Wang Chi, "Uzay bilimi ve teknolojisinin kazanımlarının insanlığa daha iyi ve faydalı olabilmesi için uzay biliminde çeşitli uluslararası işbirliği ve değişim biçimlerini daha da teşvik edeceğiz." dedi. 

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